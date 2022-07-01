Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibarıyla 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının bin 169'a çıkarıldığını açıkladı. Buna göre Mersin'de merkez Akdeniz ilçesinde 27, Tarsus'ta 18, Silifke'de 6, merkez Mezitli ilçesinde 5, Toroslar'da 3, Yenişehir'de 2, Gülnar ve Erdemli ilçelerinde birer mahalle olmak üzere 8 ilçede 63 mahalle, yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldı.



Konuyla ilgili Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı bin 169’a çıkarılmıştır."

Bakan Soylu duyurdu: 1200 mahalle yabancılara ikamete kapatılacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 20'yi geçtiği yaklaşık 1200 mahallelerin 1 Temmuz’dan itibaren ikamete kapatılacağını açıkladı.

Yabancılar için ikamete kapatılan mahalle sayısı 1169'a çıkarıldı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını açıkladı.