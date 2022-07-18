Türkiye Gazetesi

Aydın'da eski güreşçinin trafikte tartıştığı kişiyi kündeyle yere sermesinin ardından İstanbul'da benzer bir olay yaşandı.

TOKAT ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Aksaray’da bir kafede oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptan bir şahıs, karşısındaki gence tokat atınca taraflar birbirine girdi.

KAFE ER MEYDANINA DÖNDÜ

Karşısında bulunan şahsın tokat attığı genç, güreşir gibi rakibini tutarak arkaya doğru attı. Bu sırada masada oturan arkadaşları araya girmek isteyince ortalık karıştı. Birkaç dakika süren kavganın ardından ayrılan taraflar, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çantalarını alarak kafeden ayrıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

GÜREŞÇİ GİBİ KÜNDEYE GETİRDİ

Fatih Aksaray’da yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan kavga anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavgaya tutuşup güreştikleri sırada arkadaşlarının ayırmaya çalıştığı daha sonra da ayrılan şahısların, çantalarını alarak hiçbir şey olmamış gibi kafeden çıkıp gittikleri görülüyor.

İKİ GÜN ÖNCE AYDIN'DA YAŞANMIŞTI

Benzer olay iki gün önce de Aydın'da yaşanmış yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüşmüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırmış, güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etmişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün ise hayatı tehlikesi devam ediyor.

Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıkınca, hastanelik oldu Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yol verme tartışması feci bitti. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Kendisine yumrukla saldıran şahsı nakavt eden vatandaş güreşçi çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.