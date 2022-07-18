Türkiye Gazetesi

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana geldi.

Valiliğin, sahilin simgesi olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yüksek orman mühendislerinden oluşan ekip, ağacın gövdesindeki incelemede matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığını belirlendi.

Gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu belirleyen ekip, hastalık veya mantar izine ise rastlamadı.

Laboratuvar sonuçlarının eklendiği rapor valiliğe sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ağaçta bakım çalışması yaptı.

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