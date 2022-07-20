Türkiye Gazetesi

İzmir'in Buca ilçesinde 8 gün önce kayıplara karışan 75 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Barış'ın cesedi bulundu. Şirinkapı Mahallesi'ndeki bir arazide hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu polise ve sağılık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİNİ POLİSLER TESPİT ETTİ

Polis, cesedin 12 Temmuz akşam saatlerinde Murathan Mahallesi'ndeki evinin önünden kaybolan alzaymır hastası Hasan Barış'a ait olduğunu tespit etti. Evine 2 kilometre uzakta bulunan Barış'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki gündür kayıptı, cesedi ormanlık alanda bulundu İstanbul’da iki gündür kayıp olan kadından acı haber geldi. 32 yaşındaki Pınar Damar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Günler sonra bulundu: 8 gündür kayıp olan genç nasıl hayatta kaldığını anlattı Tekirdağ’ın İstanbul sınırında ormanlık alanda kaybolan genç 8 gün sonra Çatalca’da bulundu. 20 yaşındaki Şehmus Ele nasıl hayatta kaldığını anlattı.