Türkiye Gazetesi

Bağcılar’da ormanlık alanda bulunan kadın cesedinin iki gün önce Küçükçekmece’de kaybolan 32 yaşındaki kadına ait olduğu tespit edildi. Dün akşam saat 19.00 sıralarında Bağcılar’da ağaçlık bir alanda hareketsiz yatan kadını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Üzerinden kimlik ve telefon çıkmayan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından iki gün önce Küçükçekmece’de gece saatlerinde kaybolan 32 yaşındaki Pınar Damar’ın ailesi ile irtibata geçildi. Aile yakınları Adli Tıp Kurumu önüne gelerek beklemeye başladı. Daha sonra içeri giren kadının amcası teşhis ederek, cesedin kaybolan Pınar Damar’a ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Damar'ın kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.

KUZENİNİN EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Damar’ın bedeninin üzerinde herhangi bir darp veya kesik izine rastlanmadığı öğrenilirken, kadının kesin ölüm sebebi yapılan incelemelerden sonra belli olacak. Genç kadının cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



Öte yandan, aile beklediği sırada Adli Tıp Kurumu önüne gelen polis ekipleri Pınar Damar’ın kuzeninin eşi M.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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