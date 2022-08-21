Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Çatak Mahallesi yakınlarında Atatürk Baraj Gölü'ne giren Esra Karaman (15) ile kardeşi Mehmet Karaman (11) suda sürüklenmeye başladı. Bunu gören baba Serdar Karaman (40) çocuklarını kurtarmak için göle atladı.

Baba ile 2 çocuğun bir süre sonra suda kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gölde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri baba Serdar Karaman ile çocuklarına ulaştı.



Gölden çıkarılan şahıslar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen baba Serdar ile kızı Esra Karaman hayatını kaybetti. Mehmet Karaman ise müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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