Türkiye Gazetesi

İstanbul Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeden ilerleyen araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Sağmalcılar mevkiinde hızla ilerleyen bir araç sürücüsü, arkasından gelen ambulansa yol vermeyerek, yoluna devam etmişti. Araç sürücüsü, ambulansa yol vermediği gibi, kendisini geçmeye çalışan ambulansla birlikte hızlanmıştı.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı. Polis ekiplerinin idari para cezası uyguladığı araç sürücüsü hakkında, adli işlem başlatıldı.

Adıyaman'daki 8-10 yaşlarındaki 4 çocuk iki ambulansı yaktı Adıyaman’da 8-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen 4 çocuk kapısının açık olduğunu gördükleri ambulansın önce içine girdiler bir süre oyalandıktan sonra çıkan çocuklar daha sonra ateşe vererek kaçtılar. Yangın daha sonra diğer ambulansa sıçradı. İki ambulans küle dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ambulansa yol vermeyen sürücü trafikten men edildi Bursa’da asker eğlencesi diye meşaleler yakıp yol kapatan ve ambulansın geçmesine izin vermeyen sürücülere idari para cezası kesilip trafikten men edildi.