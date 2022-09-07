Türkiye Gazetesi

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi, Karadere mevkiindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeye hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi. Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden de takviye yangın söndürme uçağı, helikopter, arazöz ve su tankerleri gönderildi. Valiliğin talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri de 3 adet S-70, 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirdi.

TSK'DAN HAVA DESTEĞİ

İl Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın "Karadan 138 arazöz ile 850 personel yangına müdahale ediyor. 11 uçak, 29 helikopter de havadan destek veriyor. Rüzgârın sık sık yön değiştirmesi ve bölgedeki yoğun duman çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Şu ana kadar yangından 25 hektarlık bir alan etkilendi" açıklamasında bulundu.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız ile Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ise bölgeye gidip inceleme yaptı. Ekiplere hortum çeken Başkan Ünüvar "30 ev tedbiren boşaltıldı. Vatandaşlar için Gülnar'daki iki lise barınma yeri olarak hazırlandı" dedi.

ALEVLER SİLİFKE'YE YÖNELDİ

Öte yandan, alevlerin yerleşim yerine ulaşması son anda engelledi. Rüzgarla birlitke kuzey doğu tarafına yönelen yangın, Karayar Dağı'nın arka kısmından Silifke ilçesi sınırlarına geldi. Yangında 15. Saate girilirken alevler Cceli Tüneli'nin çevresini sararak Mersin-Antalya D400 Kara yoluna ulaştı.

ARAÇLAR DURDURULUYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü "Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevkii, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatıldı. Transit trafik Aydıncık - Gülnar, Gülnar - Silifke güzergâhından sağlanacak” denildi. Araçlar yolda güvenlik güçleri tarafından durdurularak kontrollü şekilde alternatif yola yönlendiriliyor.

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