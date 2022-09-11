Türkiye Gazetesi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde acı bir kaza meydana geldi. Batuhan Beşer (20) idaresindeki motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.

Duygu Gedik

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün arkasında oturan 18 yaşındaki Duygu Gedik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Batuhan Beşer

Ağır yaralanan Beşer ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak o da vefat etti. Olayı duyan gençlerin yakınları hastaneye akın etti.

Duygu Gedik

İki aylık evliydi, emanet aldığı motosiklet canından etti Mersin'den acı bir haber geldi, iki ay önce evlendiği öğrenilen 40 yaşındaki Mehmet Karadağ arkadaşından emanet aldığı motosiklet ile kaza yapıp canından oldu.

Motosikletini çalanları motosikletle kovaladı İstanbul'da bir kişi, motosikletini çalan iki hırsızı başka bir motosikletle kovaladı. Kaçamayacağını anlayan zanlılar, aracı bırakıp kaçtı.