Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet şarampole devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kuyumculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 54 AGK 863 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KALDIRILDIKLARI HASTANEDE ÖLDÜLER

Kazada, Umut Baltaoğlu ve Kadir Keskin (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken tedavi süreci devam eden Umut Baltaoğlu'da yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Motosiklet sonları oldu! 2 genç feci şekilde can verdi Düzce Akçakoca'da motosikletli 2 genç kaza yaptı. Duygu Gedik olay yerinde, arkadaşı Batuhan Beler ise hastanede can verdi

Ehliyetsiz kullandığı motosiklet ölümüne sebep oldu Kocaeli’de ehliyetsiz bindiği motosikletle yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan 15 yaşındaki çocuk, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.