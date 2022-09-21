Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta 3 yaşındaki oğlı ile motosiklet kullanan adam servis aracıyla çarpıştı. Feci kazada baba oğul öldü. Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 1584 Sokak'ta meydana geldi. Levent G. idaresindeki servis aracı ile Rakam Elhamud kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

BABA VE 3 YAŞINDAKİ OĞLU ÖLDÜ

Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanırken, babasıyla birlikte motosiklette bulunan 3 yaşındaki Hüseyin Elhamud servis aracının altında kaldı. Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlıkçılar ağır yaralı babayı hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili servis şoförü Levent G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



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