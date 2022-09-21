Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şoför olarak çalışan Levent Karahan sürücülüğünü yaptığı araçla geçtiğimiz günlerde saat 11 civarlarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Akören Mevki Tekirdağ istikametindeyken bir Tır'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYTAINI KAYBETTİ

Otomobil içerisinde sıkışan şoför ve belediye personeli E. K. ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Levent Karahan'ın hayatını kaybettiğini öğrenildi. E.K’da tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Kaza anına da saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolda bir anda durduğu ve geri geri manevra yaptığı görülüyor. Daha sonra geri geri gitmeye başlayan araç tıra çarpıyor. Tıra çarpan araç bariyerlere çarparak durabiliyor.

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