Türkiye Gazetesi

Trafikte genellikle yol verme tartışmaları sık sık yaşanıyor ancak Sarıyer'de yaşanan tartışmada yürekler ağza geldi çünkü bir şahıs tartıştığı kişiye balta ile saldırmaya çalıştı. Önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye'de meydana gelen olayda trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı.

ARACINDAN ÇIKARDIĞI BALTAYLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Baltalı şahsın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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