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Acemi kasaplara müjde! Bayramda hastanelik olmaya son, muhakkak kullanılmalı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Acemi kasaplara müjde! Bayramda hastanelik olmaya son, muhakkak kullanılmalı...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığlı kasap Şenol Çopur, Kurban Bayramında yaşanan el ve parmak kesilmesi gibi kazalara karşı acemi kasapları uyardı. Çopur, kaliteli bıçak ve kesilmez eldiven kullanımının hayati önem taşıdığını belirtti.

Elazığ'da besi çiftliği ve kasap işletmeciliği yapan Şenol Çopur, Kurban Bayramı öncesi acemi kasaplara önemli uyarılarda bulundu. Çopur, bayram dönemlerinde hastanelerin el, kol ve parmak kesilmesi gibi kazalarla dolduğunu belirterek, bu tür durumların önüne geçilmesi için kesilmez eldiven kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi.

Acemi kasaplara müjde! Bayramda hastanelik olmaya son, muhakkak kullanılmalı... - 1. Resim

Koruyucu ekipmanların önemini göstermek isteyen Çopur, eline taktığı kesilmez eldiveni bıçakla test etti. Ardından 5 litrelik su dolu bidonu ve kalın kağıtları keskin bıçağıyla kolayca kesti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Acemi kasaplara müjde! Bayramda hastanelik olmaya son, muhakkak kullanılmalı... - 2. Resim

"ACEMİ KASAPLAR MUHAKKAK KULLANMALI"

Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazalara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunan Şenol Çopur, ''Çoğu bayramda maalesef izlediğimiz, el kesme, bacak kesme ve kol kesme gibi olayların yaşanmaması için herkesin dikkatli olmasını isterim. Kurbanlarınıza eziyet etmeden kesiniz. Ayrıca bıçak çok önemlidir, onları itina ile seçin. Kesilmez eldivenlerimiz var. Muhakkak acemi kasaplar, bu eldiveni ellerine taksınlar. Çok büyük riskten, tehlikeden koruyor.

Acemi kasaplara müjde! Bayramda hastanelik olmaya son, muhakkak kullanılmalı... - 3. Resim

Milletin Kurban Bayramı'nda çok dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi el kesimi. Hastanelerin çoğunda el kesimi, parmak kopması vakası ile doluyor. Lütfen şunlara dikkat edin, muhakkak bir çift kesilmez eldivenlerden yanınızda bulundurun.

Acemi kasaplara müjde! Bayramda hastanelik olmaya son, muhakkak kullanılmalı... - 4. Resim

Eldivenler çok pahalı da değil ve kaliteli bıçaklar seçin. Hayvanlara eziyet etmeyecek bir şekilde olacak. Herkese kazasız, belasız bayramlar dilerim" dedi.

Acemi kasaplara müjde! Bayramda hastanelik olmaya son, muhakkak kullanılmalı... - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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