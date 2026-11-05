AÇEV’den iklim politikalarına çocuk çağrısı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), erken çocukluk dönemine yönelik bakım ve eğitim yatırımlarının küresel iklim politikaları ve finansmanında önceliklendirilmesi çağrısı yaptı.

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İklim krizinin özellikle çocuklar ve aileler üzerindeki etkilerine dikkat çeken vakıf, nitelikli bakım ve eğitim hizmetlerinin toplumsal dayanıklılığı artırdığını vurguladı. AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın, 1993’ten bu yana 1,5 milyon çocuk, anne, baba ve kadına ulaştıklarını, 15 bin gönüllü eğitimci yetiştirdiklerini belirtti.

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Vakfın deprem bölgesindeki programlarına yatırılan her 1 TL’nin 6,82 TL’lik sosyal değer oluşturduğu açıklandı. AÇEV, konuyu uluslararası gündeme taşımak amacıyla Global Alliance for Care ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde 13-15 Kasım 2026’da Antalya’da Bakım Pavilyonu düzenleyecek. Etkinlikte 50’den fazla paydaş, bakım hizmetleri, erken çocukluk gelişimi ve iklim krizini ele alacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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