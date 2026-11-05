Afyonkarahisar'da gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
Afyonkarahisar, gece vakti bir depremle sallandı. Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Afyonkarahisar'ın yanı sıra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak'tan da hissedildi.
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Dinar merkezli 4,1'lik korkutan deprem, Afyonkarahisar'ın yanı sıra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak'tan da hissedildi.
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