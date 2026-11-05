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Yaşam

Afyonkarahisar'da gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi

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Afyonkarahisar'da gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
Başlık ResmiAfyonkarahisar'da gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi

Afyonkarahisar, gece vakti bir depremle sallandı. Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Afyonkarahisar'ın yanı sıra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak'tan da hissedildi.

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Dinar merkezli 4,1'lik korkutan deprem, Afyonkarahisar'ın yanı sıra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak'tan da hissedildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Dinar
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