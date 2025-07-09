Akdeniz'de korkutan gelişme! Zehirli türler geliyor

Akdeniz'de deniz suyunun 1.5 santigrat derece arttığı ve bu nedenle canlı göçleri olduğu belirtildi. Deniz suyunun ısınmasıyla zehirli balıkların da geldiğine dikkat çekildi.

Küresel ısınma denizleri de etkiledi. Akdeniz’de deniz suyu sıcaklığı özellikle kış aylarında bir hayli artış gösterirken, canlı çeşitliliği de etkilendi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Mavruk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada deniz suyu sıcaklığında son dönemlerde ciddi bir artış olduğunu vurguladı.

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"DOĞU AKDENİZ ÜZERİNDE ISINMANIN ŞİDDETLENDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Mavruk, "Bu artış, küresel ısınmayla birlikte süre gelen bir artış. Son 10 yılda Doğu Akdeniz üzerinde ısınmanın şiddetlendiğini söyleyebiliriz. 1980'lerden bu yana sıcaklıklar Akdeniz için her 10 yılda 0.4 santigrat artış gösterdiği mevcut. Ancak sıcaklık artışı daha yakın zamanlarda 0.9 ile 1.5 santigrat derece artışa ulaştı. Her mevsim artık daha sıcak ama kışlar daha da sıcak. Yaz mevsimleri daha uzun sürüyor" diye konuştu.

Deniz suyundaki ısınmasının, küresel ısınmayla paralel devam ettiğinin altını çizen Mavruk şu ifadeleri kullandı:

"DENİZ SUYUNUN ISINMASI SON DERECE ÖNEMLİ" "Bu atmosferdeki sera gazı artışlarıyla paralel bir durum. Gelişen sanayiyle birlikte artan karbon salımları, atmosferde sera etkisi oluşturuyor ve deniz suyu ısınıyor. Deniz suyunun ısınması son derece önemli. Isınma kış mevsiminde gerçekleşiyor. Yaz mevsiminde de son derece etkili ama kış mevsiminde bu sene 18-19 santigrat derecelere ulaştı. Beklediğimiz en yüksek sıcaklık 16-17 santigrat dereceydi ama onu aştı. En düşük ise 13 santigrat derece beklerken 14,5-15 santigrat dereceleri zor gördük."

"ZEHİRLİ TÜRLER GELİYOR"

Bu ısınmanın, denizdeki canlıların bütün yaşamlarını etkilediğini anlatan Mavruk, "Denizde gerçekleşen bütün süreçlerde deniz suyu sıcaklığıyla entegre. Bizim bölgemizdeki canlılar sıcak suyu seven, ılıman türde canlılar. Ancak suların ısınmasıyla Akdeniz'in güney bölgelerinde veya bizim bulunduğumuz Doğu Akdeniz gibi alanlarda barınma alanı bulamıyorlar. Bizim bölgemizdeki canlılar başka bölgelere göç ediyor. Akdeniz'in yerli türleri artık göç ediyor. Bunların bıraktığı alanlar ise Süveyş Kanalı yoluyla sıcak suları seven canlılarla doluyor. Eskiden balıkçılığımızın çok önemli türlerinden olan 'Berlam' bu bölgelerde çok sık karşılaşılmayan türler arasında yer alıyor. Bunların yerine ise Gargur, Balon Balığı veya Aslan Balığı gibi dokularında zehir barındıran, ekonomik değeri olmayan türler geliyor" diye konuştu.

Mavruk, bunun önüne geçmek için bazı makro politikalar geliştirmek gerektiğini, uluslararası toplumun aksiyon alıp küresel ısınmayı mümkün olduğundan daha hızlı kontrol altına alması gerektiğini sözlerine ekledi.