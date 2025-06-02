Ali Asaf için düzenlenen etkinlik ilham oldu! Gaziantep'te karaciğer kanserini yenen 5 yaşındaki Elif Azra için anlamlı toplanma

İstanbul Sancaktepe’de kanseri yenen bir çocuğun balon uçurma isteğiyle başlayan etkinlik, Gaziantep’te de benzer şekilde devam etti. Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde düzenlenen organizasyonda, Elif Azra ve diğer hasta çocuklara moral vermek amacıyla pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı. Etkinliğe milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katılarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde, kanseri yenen Ali Asaf'ın babasının "Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" çağrısı sosyal medyada gündem olmuştu.

Sancaktape'de binlerce kişinin katıldığı etkinlik furyaya dönüştü, Gaziantep'te aynı minvalde bir etkinlik düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi önünde düzenlenen etkinlikte, çocuklara destek vermek amacıyla gökyüzüne pembe renkli umut balonları bırakıldı. Katılımcılar, Elif Azra'nın en sevdiği renk olan pembeye vurgu yapmak için alana pembe detaylarla geldi.

BİNLERCE KİŞİ ELİF AZRA İÇİN BALON BIRAKTI

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, birlik ve dayanışmanın önemli olduğunu söyledi.

Elif Azra'ya umut olmak için bir araya geldiklerini ifade eden Bozatlı, "Binlerce kişi balonlarını alarak geldi. Herkesin burada bulunmasının tek sebebi, Elif Azra gibi yavrularımıza sahip çıkmak. Bu Gaziantep'in ve gençlerimizin yüreğini ortaya koyduğunu gösteriyor. Güneşi ve güzel günleri Elif Azra'yla birlikte göreceğimize inanıyorum." dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise etkinliğin çocuklar için moral kaynağı olduğunu belirterek, "Gaziantep Üniversitesi olarak Elif Azra ve onun gibi tüm çocuklarımızın yanındayız. Birlikten kuvvet doğar. Buradaki bu pozitif enerjinin onlara şifa olarak döneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da etkinliğin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Elif Azra'nın çağrısıyla birbirini hiç tanımayan insanların bir araya gelmesi beni çok etkiledi. Vatandaşlarımız ellerinde balonlarla Elif Azra'ya ve tüm hastalara moral vermek için burada toplandı. Katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, taraftar grupları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.