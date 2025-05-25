Günün en güzel haberi Sancaktepe'den... 'Gelir misiniz?' dediler yüzlerce kişi Ali Asaf için balon uçurdu
Oğlu kanseri yenen babanın yaptığı "Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" çağrısı Sancaktepe'deki yöneticilerin kalbine dokunmuştu. Babanın çağrısı bugün yüzlerce kişiyi harekete geçirdi, balonlar Ali Asaf için gökyüzüne bırakıldı.
Oğlu kanseri yenen babanın "Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" çağrısı sosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.
Binlerce kişinin babanın mesajını paylaşmasıyla Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve ilçe kaymakamı Naif Yavuz, bugün balon uçurmak için vatandaşları çağırdı.
BALONLAR ALİ ASAF İÇİN UÇTU
Yaşananların ardından yüzlerce kişi Sancaktepe Belediyesi önünde Ali Asaf için bir araya geldi.
Vatandaşlar ellerindeki balonları Ali Asaf için gökyüzüne bıraktı. Bu duygusal anlarda ise baba gözyaşlarına hakim olamadı.