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Haberler > Yaşam > Günün en güzel haberi Sancaktepe'den... 'Gelir misiniz?' dediler yüzlerce kişi Ali Asaf için balon uçurdu

Günün en güzel haberi Sancaktepe'den... 'Gelir misiniz?' dediler yüzlerce kişi Ali Asaf için balon uçurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oğlu kanseri yenen babanın yaptığı "Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" çağrısı Sancaktepe'deki yöneticilerin kalbine dokunmuştu. Babanın çağrısı bugün yüzlerce kişiyi harekete geçirdi, balonlar Ali Asaf için gökyüzüne bırakıldı.

Oğlu kanseri yenen babanın "Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" çağrısı sosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. 

Günün en güzel haberi Sancaktepe'den... 'Gelir misiniz?' dediler yüzlerce kişi Ali Asaf için balon uçurdu - 1. Resim

Binlerce kişinin babanın mesajını paylaşmasıyla  Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve ilçe kaymakamı Naif Yavuz, bugün balon uçurmak için vatandaşları çağırdı. 

Günün en güzel haberi Sancaktepe'den... 'Gelir misiniz?' dediler yüzlerce kişi Ali Asaf için balon uçurdu - 2. Resim

BALONLAR ALİ ASAF İÇİN UÇTU

Yaşananların ardından yüzlerce kişi Sancaktepe Belediyesi önünde Ali Asaf için bir araya geldi.

Günün en güzel haberi Sancaktepe'den... 'Gelir misiniz?' dediler yüzlerce kişi Ali Asaf için balon uçurdu - 3. Resim

Vatandaşlar ellerindeki balonları Ali Asaf için gökyüzüne bıraktı. Bu duygusal anlarda ise baba gözyaşlarına hakim olamadı.

Günün en güzel haberi Sancaktepe'den... 'Gelir misiniz?' dediler yüzlerce kişi Ali Asaf için balon uçurdu - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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