50 yaşından sonra her erkeğe PSA testi! Prostat kanseri basit bir kan testi ile teşhis edilebilir

Joe Biden’a prostat kanseri teşhisi konması üzerine erkeklerde en çok görülen bu kanser ile ilgili merak edilenleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen’e sorduk…

ZİYNETİ KOCABIYIK - ABD eski Başkanı Joe Biden’a agresif prostat kanseri teşhisi konması, gözleri, erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser olan prostat kanserine çevirdi. Oldukça yavaş seyirli bir kanser olan prostat kanserinin Joe Biden’da ileri evrede teşhis alması da akıllara “daha önce biliniyordu da saklandı” mı sorusunu getirdi.

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HASTALIĞIN SEYRİ AGRESİF GÖRÜNÜYOR

Hastalığın seyriyle ilgili olarak ofisinden aktarılan bilgilere göre prostat kanserinin agresifliğini ve yayılma potansiyelini belirlemek için kullanılan bir sistem olan Gleason Skoruna göre Biden’ın kanserinin derecesinin 9 olduğu bildirildi. Gleason skorunun kanserli hücrelerin “huysuzluğunu” belirleyen bir ölçek olduğunu aktaran Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, “6 ve altına kanser denmiyor artık. Çok iyi huylu seyrediyor. İnsanların ölümüne sebep olmuyor. 6’dan sonra tümör yükseliyor. Risk kademe kademe artıyor. Biden’inki 9 denmiş. Bu en kötü hücrelerden meydana geliyor demek” diye konuştu.

HORMONA HASSAS TÜMÖRÜN TEDAVİ BAŞARISI YÜKSEK

Prostat kanserinin tedavisinde eski ve yeni ilaçlarla son derece başarılı sonuçlar alındığına işaret eden Prof. Dr. Bilen “Açıklamada hormona duyarlı olduğu belirtiliyor. Yeni teşhis aldıysa ve gerçekten hormona karşı hassas ise ilaçlarla daha uzun zaman kontrol altında tutulması mümkün bu hastalığın” dedi.

80 YAŞ ÜZERİNDEKİ ERKEKLERİN YÜZDE 80’İNDE GÖRÜLEBİLİR

80 yaşındaki erkeklerin neredeyse yüzde 80’inin prostatında kanserli hücreler bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen “Ama böyle yayılmış olmaz. O da ayrı bir gerçek. Eğer bu Biden’a konulmuş ilk teşhis ise uzun bir ömürden söz edilebilir. Metastatik prostat kanseri ilk teşhisi aldıktan sonra ortalama ömür süreci artısı eksisiyle yedi yılı falan buluyor. Ama eğer önceden tanınmış ve tedavi altındayken bu hâle gelmişse yani ilki 70-75’li yaşlarda teşhis konulmuş tedavi altında bu hâle gelmişse o zaman daha sert seyredecektir. Kemiğe kadar yayılmış olması kanserin başlangıcının daha önceki dönemi dayandığını gösteriyor” dedi.

ANNE VE TEYZENİN GÖĞÜS KANSERİ PROSTAT KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIR

Prostat kanseri teşhisi konulan hastaların yaklaşık yarısının sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma ve idrarda kan görülmesi gibi sebeplerle hekime başvurduğunu aktaran Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, teşhisinde PSA adı verilen kan testinin kullanıldığını aktardı. Prostat kanserinin genellikle 45 ve 60 yaşları arasındaki erkeklerde görülen, yavaş büyüme eğilimi olan düşük riske sahip bir kanser çeşidi olduğunu belirten Prof. Dr. Bilen “Fakat prostat kanseri için asıl riskli olan kısım başlangıç evrelerinde belirti vermeyip sinsi bir ilerleyişe sahip olmasıdır. Bu sebeple 50 yaşını geçen her erkeğin mutlaka yılda bir defa üroloji muayenesine gitmesi gerekir. Eğer ailede prostat kanseri geçirmiş bir aile ferdi varsa ya da ailedeki kadınlarda göğüs kanseri veya yumurtalık kanseri geçirmiş biri varsa kontroller 40 yaşından itibaren başlamalıdır” dedi.

BIDEN’A AGRESİF PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ TIP DÜNYASINI ŞAŞIRTTI

Joe Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada 82 yaşındaki eski başkanın, idrarla ilgili bazı şikayetleri üzerine muayene edildiği ve prostatında bir nodül tespit edildiği, daha sonra kanserin kemiklere kadar yayıldığının görüldüğü bildirildi. Erken teşhisi en kolay olan ve genellikle yavaş ilerleyen kanser türü olarak bilinen prostat kanserinin eski bir ABD başkanında bu kadar geç aşamada fark edilmiş olması bilim dünyasını da şaşırttı. Prostat kanserinin yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen “Hiçbir şikâyeti olmayan erkeklerde 50 yaşından sonra yapılan basit bir kan testi olan PSA ile teşhis konulur. Normal şartlarda ABD başkanının bütün sağlık kontrollerinin yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Prostat kanseri çok yavaş bir hastalık. Dolayısıyla sürekli sağlık kontrolünden geçen birisinde o noktaya kadar sessizce gelmesi şaşırtıcı. Büyük olasılıkla biliniyordur ve daha önce yakalanmış ve tedavi ediliyordur. Prostat kanseri öyle üç-altı ayda kemik metastazı yapacak bir hastalık değil. En sert formlarında bile kemiklerine yayılımı birkaç sene alır” değerlendirmesini yaptı.