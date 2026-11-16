Altı diplomalı oto tamircisi

"Ben ne iş yapıyorsam onun üniversitesini okudum" diyen Karagöz, sosyoloji tercihini şu sözlerle anlattı:

"Madem bu kadar insan odaklı çalışıyoruz, o zaman insanı tanıyalım dedik. Verdiğimiz hizmetler insana özgüyse biz de insanı tanıyarak daha ne kadar faydalı olabiliriz diye sosyoloji bölümünü okuyorum. Tezimi hazırlayıp kitabımı da bastırdım."