Altı diplomalı oto tamircisi
Kayseri’de dedesinden kalan dükkanda mesleğini sürdüren 47 yaşındaki oto tamircisi Kazım Karagöz, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için kendini eğitime adadı. Tamirhanesinin duvarlarını diploma ve sertifikalarla donatan ve işletme alanında yüksek lisansını da tamamlayan Karagöz, şimdi 7. üniversite mezuniyeti için gün sayıyor.
Çocukluk yıllarında dedesinin yanında çırak olarak adım attığı oto tamirciliğini akademik kariyerle taçlandıran 47 yaşındaki Kazım Karagöz, azmiyle parmak ısırtıyor.
Sanayinin zorlu çalışma şartlarına rağmen mesaisinden arta kalan zamanları üniversite sıralarında geçiren Karagöz, yaptığı işe değer katacak bölümleri tek tek bitirerek eşine az rastlanır bir başarı hikayesine imza attı.
24 YIL ÖNCE BAŞLADI
Müşterilerine daha nitelikli hizmet sunma hedefiyle yola çıkan Karagöz, eğitim tercihlerini doğrudan mesleki ihtiyaçlarına göre belirledi. İşte 47 yaşındaki ustanın adım adım akademik yolculuğu...
2002: Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Makine Programı'ndan mezun oldu
2011: Dedesinden kalan tamirhaneyi daha profesyonel yönetebilmek adına Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.
2014: Dükkana sigorta şirketlerinden gelen kazalı araçların mevzuatına hakim olabilmek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nı tamamladı.
2018: Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.
2020: Kamu hizmetlerindeki hukuki süreçlere ilişkin bilgisini artırmak amacıyla 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Hukuk Bölümü Adalet Programı'ndan mezun oldu.
2023: Çeşitli televizyon programlarında edindiği medya deneyimini akademik alanda da pekiştirerek 2023'te Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Medya ve İletişim Programı'nı tamamladı.
2026: Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı'nda, motorlu kara taşıtları bakım onarım sektöründe müşteri sadakati üzerine hazırladığı tezle yüksek lisansını tamamladı.
YEDİNCİ DİPLOMA SOSYOLOJİ
Aynı zamanda sürücü kurslarında 20 yıl usta öğreticilik yapan ve Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak görev alan Kazım Karagöz, şu anda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıfta okuyor ve 7. diplomasını almaya hazırlanıyor.
"Ben ne iş yapıyorsam onun üniversitesini okudum" diyen Karagöz, sosyoloji tercihini şu sözlerle anlattı:
"Madem bu kadar insan odaklı çalışıyoruz, o zaman insanı tanıyalım dedik. Verdiğimiz hizmetler insana özgüyse biz de insanı tanıyarak daha ne kadar faydalı olabiliriz diye sosyoloji bölümünü okuyorum. Tezimi hazırlayıp kitabımı da bastırdım."
Tamirhanesindeki çalışma odasının duvarlarını diplomaları ve sertifikalarıyla süsleyen Kazım usta, sektöründeki pek çok meslektaşına da gönüllü danışmanlık hizmeti veriyor.
Hem sanayide hem akademik dünyada hem de iş dünyasında aktif olmasının çevresinde tatlı bir şaşkınlık oluşturduğunu belirten Karagöz, "İnsanlar yönetmelikle alakalı detaylı bilgi almak istediğinde 'Kesin Kazım biliyordur' diyorlar. Sabah yağlı ellerle sanayide, bir yandan okul hayatında, bir yandan takım elbiseyle siyasetin içerisinde olunca insanlar da karmaşaya düşüyor, beni tek bir tanımlamaya sığdıramıyorlar" ifadelerini kullandı.
Hem sanayide hem akademik dünyada hem de iş dünyasında aktif olmasının çevresinde tatlı bir şaşkınlık oluşturduğunu belirten Karagöz, "İnsanlar yönetmelikle alakalı detaylı bilgi almak istediğinde 'Kesin Kazım biliyordur' diyorlar. Sabah yağlı ellerle sanayide, bir yandan okul hayatında, bir yandan takım elbiseyle siyasetin içerisinde olunca insanlar da karmaşaya düşüyor, beni tek bir tanımlamaya sığdıramıyorlar" ifadelerini kullandı.