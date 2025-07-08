Antalya'da esnafın yılan paniği kamerada! "Kalbim ile midem birbirine yapıştı"

Antalya'da tüpçü dükkanı işleten esnaf Abdullah Çelik, ayaklarının dibinden içeriye yılanın girdiğini fark edince adeta yerinden fırladı. İtfaiye ekiplerinden yardım isteyen Çelik'in korku dolu anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çelik, yaşadığı korkuyu ise "Kalbim ile midem birbirine yapıştı" sözleriyle anlattı.

6 Haziran Pazar günü Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan tüpçü dükkanında Abdullah Çelik ve arkadaşı sohbet ederken bir anda arkadaşı içeriye doğru bir yılanın yaklaştığını gördü.

Arkadaşının "Ayağında yılan var" uyarısıyla neye uğradığını şaşıran Çelik, panik içinde oturduğu sandalyeden fırlayarak kendini sokağa attı. Yılanın dükkanın içine girmesiyle büyük korku yaşayan Çelik, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dükkan içinde detaylı bir arama yaptı ancak yılan bulunamadı.

Yılanın bulunamaması üzerine dükkanın içini tamamen ilaçlatan Abdullah Çelik, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"KALBİM İLE MİDEM BİRBİRİNE YAPIŞTI" "Arkadaşım geldi dükkanda oturuyorduk. Habersiz ayağımın üstünde bir soğukluk hissettim. O sırada yanımdaki arkadaş gördü ben yılanı fark etmedim. 'Ayağında yılan var' dedikten sonra beynim durdu. Bir andan durakladım sonra ayaklarımı kaldırdım. Kamera kayıtlarından izledim yılan dışarıda biraz beklemiş. İçeriye bir anda girdi. O an kalbim ile midem birbirine yapıştı. İtfaiye ekipleri geldi yılanı bulamadı. Bende kendi imkanlarım ile dükkanı ilaçladım. Dükkan sabaha kadar açıktı. Dükkanıma panikle girip çıkıyorum"

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan o korku dolu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde iş yeri sahibi Çelik ile arkadaşının sohbet ettiği sırada yılanın ayaklarının yanına yanaşması ve Çelik'in bir ayağına sürtünerek içeri girmesi yer aldı. Görüntülerin devamına ise Çelik ve arkadaşının korkarak sokağa yönelmeleri yansıdı.