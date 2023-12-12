At arabası, otomobillere karşı! 5 aracı pert etti... Vatandaşlar gözlerine inanamadı

12 Aralık 2023 19:37 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 20:04

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne’de, sahibinin başıboş bıraktığı at arabası kontrolden çıktı. Caddedeki araçlardan ürken at, biranda hızlıca koşmaya başlayınca park halindeki 5 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken o esnada kahvehanede oturan Mehmet Sönmez, atın yanına gelerek atı sakinleştirmeye çalıştı.

AT ARABASI YEDİEMİN PARKINA ÇEKİLDİ

Ardından atı arabadan ayıran Sönmez, sakinleşmesi için ağaca bağladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. At arabası polis nezaretinde çekiciyle yediemin otoparka götürüldü. At da, belediye ekipleri tarafından olay yerinden alındı.

VATANDAŞ MÜDAHALESİ DAHA FAZLA ZARARI ÖNLEDİ

Olayın tanığı Mehmet Sönmez, "Atı ve arabayı görünce yanına gidip kenara çektim. Ben gitmesem çok daha fazla arabaya çarpacaktı. Kayışları arabanın lastiğine geçmiş. Sahibinin nerde olduğunu bilmiyoruz. Vatandaşların arabası daha fazla ziyan olmasın diye müdahale etmek istedim" dedi.