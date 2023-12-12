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    • Haberler > Yaşam > At arabası, otomobillere karşı! 5 aracı pert etti... Vatandaşlar gözlerine inanamadı

    At arabası, otomobillere karşı! 5 aracı pert etti... Vatandaşlar gözlerine inanamadı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    At Arabası Kazası, At Arabası, Kaza

    Edirne’de sahipsiz kalan at arabası park halindeki 5 araca çarparak hasar verdi. Çevredeki vatandaşlar atı ağaca bağlayarak sakinleştirirken, at arabası ise polis gözetiminde yediemin otoparkına çekildi.

    Edirne’de, sahibinin başıboş bıraktığı at arabası kontrolden çıktı. Caddedeki araçlardan ürken at, biranda hızlıca koşmaya başlayınca park halindeki 5 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken o esnada kahvehanede oturan Mehmet Sönmez, atın yanına gelerek atı sakinleştirmeye çalıştı.

    AT ARABASI YEDİEMİN PARKINA ÇEKİLDİ

    Ardından atı  arabadan ayıran Sönmez, sakinleşmesi için ağaca bağladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. At arabası polis nezaretinde çekiciyle yediemin otoparka götürüldü. At da, belediye ekipleri tarafından olay yerinden alındı.

    At arabası, otomobillere karşı! 5 aracı pert etti... Vatandaşlar gözlerine inanamadı

    VATANDAŞ MÜDAHALESİ DAHA FAZLA ZARARI ÖNLEDİ

    Olayın tanığı Mehmet Sönmez, "Atı ve arabayı görünce yanına gidip kenara çektim. Ben gitmesem çok daha fazla arabaya çarpacaktı. Kayışları arabanın lastiğine geçmiş. Sahibinin nerde olduğunu bilmiyoruz. Vatandaşların arabası daha fazla ziyan olmasın diye müdahale etmek istedim" dedi.

    At arabası, otomobillere karşı! 5 aracı pert etti... Vatandaşlar gözlerine inanamadı

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