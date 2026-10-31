İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, aniden çökerek bitişikteki evin salon duvarını yıktı. O sırada evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Avcılar’daki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Gümüşpala Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın yıkım çalışması gerçekleştirilirken bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu.

Avcılar'da faciaya ramak kala! Yıkılan bina yan evin salonunu enkaza çevirdi

EVDE KİMSE YOKTU

Binanın aniden yıkılmasıyla vatandaşlar korku yaşadı. Çalışma yapılan binanın yanındaki başka bir dairenin duvarı yıkıldı. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Avcılar'da faciaya ramak kala! Yıkılan bina yan evin salonunu enkaza çevirdi

"DUVAR YIKILDI, EVDE KİMSE YOKTU"

Salon duvarı yıkılan apartman sakini Mehmet Yıldırım yaşananları anlatarak, "Duvar yıkıldı. O sırada evde kimse yoktu. Ben camideydim. Bana telefon geldi" dedi.

Avcılar'da faciaya ramak kala! Yıkılan bina yan evin salonunu enkaza çevirdi

"YIKILIR KORKUSUYLA EVDEN ÇIKMIŞLAR"

Sedat Limon ise yaşananlara ilişkin, "Binayı boşaltmışlar. Zaten ev sallanıyormuş. Yıkılır korkusuna evden çıkmışlar. Allah'tan gitmişler. Sonra içeri girdik evin hali belli. Orada yaşanmaz. Artık bir yere gidecekler" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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