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Avrupa'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Sezon başladı, 620 bin kişi ülkeye giriş yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avrupa&#039;dan Türkiye&#039;ye akın akın geliyorlar! Sezon başladı, 620 bin kişi ülkeye giriş yaptı
Gurbetçi, Türkiye, Kapıkule, Sınır Kapıları, Seyahat, Tatil, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gurbetçi sezonunun başlamasıyla Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarından 620 bin kişi memlekete giriş yaptı. Vatan hasretiyle gelen gurbetçiler, Türk bayrağını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ve tatillerini düğün gibi özel anlarla taçlandıracaklarını belirtiyor.

Başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarına ulaşarak ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Gurbetçi sezonunun başladığı üç haftada 159 bin araçla 620 bin gurbetçi giriş yaptı.

Avrupa'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Sezon başladı, 620 bin kişi ülkeye giriş yaptı - 1. Resim

"ÇOK ÖZLEDİK MEMLEKETİMİZİ"

Almanya'dan ailesiyle gelen Erdal Bostan, memleketine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

İmkanı olduğu sürece her yıl memlekete geldiğini belirten Bostan, "Özlüyoruz tabii ki. Bu sene de 5 hafta buradayız inşallah. Çok özledik memleketimizi. Önce eşimin memleketi olan Nevşehir'e ondan sonra da benim memleketim Trabzon'a gideceğiz" dedi.

Vatanına kavuşmanın gurbette yaşayanlar için paha biçilmez olduğunu ifade eden Bostan, "İnsan vatanını toprağını özlüyor. Biz bir yıldır bu günü bekliyoruz. 11 ay çalışıyoruz 4-5 hafta izin yapmak için. Kapıdan girdiğinde bayrağını görüyorsun, çok güzel bir duygu, yaşamak lazım." diye konuştu.

Avrupa'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Sezon başladı, 620 bin kişi ülkeye giriş yaptı - 2. Resim

"HEYECAN DUYUYORUM"

Almanya'dan gelen Pınar Karakoç da vatanına kavuştuğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Yolculuğunun çok güzel geçtiğini aktaran Karakoç, "Türkiye'de geldiğimde çok heyecan duyuyorum. Dalgalanan Türk bayrağını görmek insana gurur ve heyecan veriyor. Biz çok mutlu oluyoruz buraya gelirken. Hayali bile çok güzel, kaldı ki şu an buradayız. Tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Tatilde nişanlımla evleneceğiz Allah nasip ederse. Evlenmeye geldik. Onun heyecanı ve tatlı stresi de var üzerimizde. Manavgat'ta aile arasında küçük bir kutlama yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Sezon başladı, 620 bin kişi ülkeye giriş yaptı - 3. Resim

Mahmut Kaya da araçla memlekete gelmenin duyguların daha yoğun hissedilmesini sağladığını belirtti.

Sınır kapısına gelip Türk bayrağını gördüğün zaman tüylerinin diken diken olduğunu ifade eden Kaya, "Çok mutluyuz. Nasipse evleneceğiz. 1 Ağustos'ta düğünümüzü yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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