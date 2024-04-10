Avrupa'nın en iyi şehirleri belli oldu: Listede Türkiye'den bir şehir var

Avrupa'nın en iyi şehirleri açıklandı. Her bir şehir refah, yaşanabilirlik ve sevilebilirlik kriterlerine göre sıralandı. Avrupa kıtasının en iyi şehirleri sıralamasında, Türkiye'den bir şehir de yer aldı. İşte Avrupa'nın en iyi şehirleri listesi...

Turistlerin en çok ziyaret ettiği Avrupa şehirleri sıralamsında, Tripadvisor yorumları, eğitim ve iş fırsatları gibi faktörlerin yanı sıra düzinelerce başka ölçümü de dikkate alan Resonance Consultancy tarafından değerlendirildi.

Rapor, Avrupa'da yaşanacak, ziyaret edilecek, gezilecek, yatırım yapılacak ve eğlenecek en iyi 100 yeri belirlemek için nüfusu 500.000'den fazla olan 180 şehri inceledi.

Londra üst üste ikinci kez zirvenin tepesinde yer aldı. İstanbul da ilk 10'a girmeyi başardı.

İşte Avrupa'nın çeşitli özellikleriyle öne çıkan en iyi on şehri...

10. MILANO, İTALYA

Moda haftasıyla tanınan en büyük moda evleri Armani ve Versace'nin doğum yeri olan Milano, İtalya'da gezmek isteyen turistler için oldukça cazip bir mekan.

Aynı zamanda İtalya'nın uzun süreli finans başkenti olan Milano, ülkenin ve Avrupa'nın en zengin şehirlerinden biri olma statüsünü sağlamlaştırmaya devam ediyor.

9. İSTANBUL, TÜRKİYE

Avrupa'nın ucunda, doğunun batıyla buluştuğu bu antik kent, zengin tarihi ve kültürüyle tanınıyor.

Türkiye'nin önemli kentlerindeki tarihi mekanlar yenilenmeye devam ediyor ve çalışmalar tamamlandığında daha fazla turistin gelmesi bekleniyor.

Dövizdeki yüksek kur farkının turistler için avantaj olduğu vurgulanırken yerli halkın kiralar konusunda sıkıntı yaşadığına dikkat çekiliyor.

8. AMSTERDAM, HOLLANDA

Resonance'a göre Amsterdam, son yıllarda Avrupa'nın önde gelen parti şehirlerinden biri olarak ün kazandıktan sonra, şimdi kendini temizlemeye çalışıyor ve yaşanabilirliğe odaklanıyor.

Halka açık yerlerde esrar içmek 2023'te yasaklandı ve şehir, parti turizmini hedef alan bir "uzak durma" kampanyası başlattı, ancak her ikisinin de şehrin popülaritesi üzerinde pek bir etkisi olmamış gibi görünüyor.

7. BARSELONA, İSPANYA

Bu sahil şehri; konumu, havası ve sıra dışı mimarisi sayesinde dünyanın her yerinden insanları buraya çekiyor.

Gaudi'nin ünlü kilisesi Sagrada Familia'nın neredeyse bir buçuk yüzyıl sonra tamamlanması planlanıyor.

Pandemi öncesi İspanyol şehrine 12 milyon turistin gittiği göz önüne alındığında, sayıların dört yıl sonra benzer seviyelere çıkması bekleniyor.

6. PRAG, ÇEKYA

Çek başkenti, güzelliği ve kültürel olanakları açısından ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratmıyor. Franz Kafka'nın ölümünün 100. yıl dönümü olan 2024'te yazarın memleketinde edebiyat yürüyüş turları ve yazarı anan sergiler düzenleniyor.

5. MADRİD, İSPANYA

İspanya, kentsel planlama ve yeşil alanlara odaklanarak başkentine büyük yatırımlar yapıyor.

Resonance, "Madrid'in cömert kentsel ve doğal varlıklarına yaptığı sürdürülebilirlik odaklı yatırımın gerçek zamanlı olarak izlenmesi bir mucizedir" diyor. Avrupa'nın mevcut en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Madrid Nuevo Norte, yakın zamanda onaylandı ve şehrin az kullanılan kuzey demiryolu bölgesini yeniden canlandırmayı vadediyor.

4. ROMA, İTALYA

Roma belediye başkanı Roberto Gualtieri geçen yıl şöyle demişti: "Şehrimizin bin yıllık tarihi dünyayı şaşırtmaktan ve büyülemekten asla vazgeçmiyor."

Onun yorumları, şehri temsil eden tanrıça Roma'nın dördüncü yüzyıldan kalma nadir bir altın cam tasvirinin ortaya çıkarılmasının ardından geldi. Resonance, Roma'yı "kentsel hazine" olarak tanımlıyor ve onun "değeri bilinmeyen parkları ve yeşil yollarını" ve "zamandaki binlerce portalını" vurguluyor.

3. BERLİN, ALMANYA

Almanya'nın başkenti bir sığınak olarak selamlanıyor, her kökenden insanı kucaklayan bir hoşgörü merkezi ve bu sayede daha da zenginleşiyor.

Yabancılar için yaşanacak bir yer olarak üst sıralarda yer alıyor ve aynı zamanda çok çeşitli müzeleri ve diğer kültürel olanaklarıyla tatilcilerin ilgisini çekiyor.

2. PARİS, FRANSA

Fransa'nın Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapması nedeniyle Paris'in bu yaz Avrupa'nın yıldızı olması bekleniyor.

Etkinlikler, bu yıl Fransa'nın başkentine gelmesi beklenen milyonlarca ziyaretçiye hizmet vermenin yanı sıra, kent sakinlerine de fayda sağlıyor. Resonance, "Yaz Olimpiyatları'na hazırlanmak için beş yıl ve milyarlarca dolarlık yatırımla Paris, yaya trafiğini, bisiklete binmeyi ve açık havada yaşamayı gezegenin başka hiçbir yerinde olmayan bir sistem haline getirdi" diyor.

1. LONDRA, İNGİLTERE

Londra, turistlere ve öğrencilere sunduğu olanaklar sayesinde Avrupalı komşularını üst üste ikinci kez mağlup ederek sıralamada onları geride bıraktı. Analizde, "Şehir, öğrencilerin, yabancı yatırımcıların ve turistlerin ilk akla gelen yeri; hepsi de dışarı çıkıp genel endekslerimizin üçünde de üst sıralarda yer alan bir yere yerleşmek için can atıyor: Yaşanabilirlik, Sevilebilirlik ve Refah - bu yılki sıralamada bu başarıyı elde eden tek şehir." deniyor.

Brexit ve diğer zorluklara rağmen Londra, küresel yatırımları çeken önemli bir iş merkezi olmayı da sürdürüyor.