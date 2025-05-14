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Aylardan mayıs: Her yer beyaza büründü, görenler şaştı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsimine günler kalmış olmasına karşın Erzurum'da mayıs ayında kar yağdı. Aşkale ilçesinin Turaç Köyü başta olmak üzere yüksek kesimlerde bulunan bölgelerin çoğunda kar yağışı etkili oldu. Sabah evlerinin önünün beyaz örtüyle kaplandığını gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadılar.

Erzurum Aşkale'de dün gece 23.00 civarlarında başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar etkili şekilde devam etti. Sabah saatlerinde tarlalarını ekmek için hazırlanan çevredeki vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Aylardan mayıs: Her yer beyaza büründü, görenler şaştı kaldı - 1. Resim

Köylerdeki kar kalınlığı 15 cm ile ölçülürken, arazi ve dağlardaki kar yüksekliğinin ise 30 cm'yi geçtiği bilgisine ulaşıldı. Bu nedenle köylerdeki hayvanlar meraya otlatmaya gidemedi.

Öte yandan Kop Dağı geçidinde de 2 gündür etkili kar yağışı olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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