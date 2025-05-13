Mayıs ayında aniden bastırdı, yollar beyaza büründü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mersin’de aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte yollar beyaza büründü. Sürücüler araçlarını kenara çekerek yağışın dinmesini beklerken, trafikte aksamalar yaşandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Tarsus kara yolu Ulumeres-Atdağ mevkiinde aniden bastıran dolu trafikte aksamalara yol açtı.
İlerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek yağışın dinmesini bekledi.
YOLLAR KBEYAZA BÜRÜNDÜ
Kısa sürede yollar beyaza bürünürken, yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Belediye ekipleri ise dolu nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe