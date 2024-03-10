Ünlü oyuncu ayrıldıktan sonra bile soyadını değiştirmedi! Eski eşine böyle veda etti

Ayrıldıktan sonra bile soyadını değiştirmeyen ünlü Yeşilçam oyuncusu Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden eşine böyle veda etti. Yıldızoğlu paylaşımında, "Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Suna Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.

Ünlü sanatçı 90 yaşında hayatını kaybeden oyuncu için paylaşımında, "İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu...Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın" ifadelerine yer verdi.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1955'te İngiltere'de doğan Suna Yıldızoğlu, 1974 yılında Türkiye'ye yerleşti. Kayhan Yıldızoğlu ile evlenmesinin ardından soyadını değiştiren sanatçının asıl adı Sonia Eddy. Sanatçının İngiliz eşi Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu bulunuyor.

Yıldızoğlu, 1978-2000 arasında Aile Şerefi, Tosun Paşa gibi birçok filmde oyunculuk yapmıştır. Ayrıca fotoroman, TV dizileri ve reklamlarda da oynamıştır.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni, 11 Mart'ta gerçekleştirilecek.