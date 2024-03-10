Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ünlü oyuncu ayrıldıktan sonra bile soyadını değiştirmedi! Eski eşine böyle veda etti

Ünlü oyuncu ayrıldıktan sonra bile soyadını değiştirmedi! Eski eşine böyle veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncu ayrıldıktan sonra bile soyadını değiştirmedi! Eski eşine böyle veda etti

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ayrıldıktan sonra bile soyadını değiştirmeyen ünlü Yeşilçam oyuncusu Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden eşine böyle veda etti. Yıldızoğlu paylaşımında, "Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Suna Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden veda etti. 

Ünlü sanatçı 90 yaşında hayatını kaybeden oyuncu için paylaşımında, "İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu...Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın" ifadelerine yer verdi.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1955'te İngiltere'de doğan Suna Yıldızoğlu, 1974 yılında Türkiye'ye yerleşti. Kayhan Yıldızoğlu ile evlenmesinin ardından soyadını değiştiren sanatçının asıl adı Sonia Eddy. Sanatçının İngiliz eşi Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu bulunuyor.

Yıldızoğlu, 1978-2000 arasında Aile Şerefi, Tosun Paşa gibi birçok filmde oyunculuk yapmıştır. Ayrıca fotoroman, TV dizileri ve reklamlarda da oynamıştır.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni, 11 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
58 yıllık defter görenleri şaşırtıyor: Bakan hayran kalıyor - Yaşam58 yıllık defter görenleri şaşırtıyor: Bakan hayran kalıyorİSKİ verileri: İstanbul'un barajlarında son durum - YaşamİSKİ verileri: İstanbul'un barajlarında son durumVan'da ulaşıma kar engeli! Yürünecek yol kalmadı - YaşamVan'da ulaşıma kar engeli! Yürünecek yol kalmadıDeniz Feneri İsrail’in ambargolarını delmeye devam ediyor - YaşamDeniz Feneri İsrail’in ambargolarını delmeye devam ediyorİş yerinin önündeki mankeni önce sevdi, sonra kucaklayıp götürdü! O anlar kamerada - YaşamÖnce sevdi, sonra kucaklayıp kaçırdı!Bu bir hayata tutunma, muhteşem bir yaşama azmi öyküsü - YaşamBu bir hayata tutunma, muhteşem bir yaşama azmi öyküsüÇorum'da Ramazan davulcularına bahşiş yasağı getirildi! Vatandaş 1 TL bile ödemeyecek... - YaşamRamazan davulcularına bahşiş yasağı getirildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...