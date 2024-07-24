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Bahçeye düşen yıldırım sonu oldu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Bahçeye düşen yıldırım sonu oldu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Rize'de çay bahçesinde hasat yapan 2 kişinin üzerine yıldırım düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Rize'nin merkeze bağlı Kambursırt Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu bir işçi ile Evren K. çay toplamak üzere bahçeye girdi. Çay topladıkları esnada üzerlerine yıldırım düşen ikili yere yığıldı.

Yer yatan 2 kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Afgan işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, E.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afgan uyruklu kişinin üzerinde kimliği olmadığı ve kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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