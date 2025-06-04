Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Berber ücretsiz oldu! Kurban Bayramı öncesi hayata geçirildi: Belediyeden evde hizmet

Berber ücretsiz oldu! Kurban Bayramı öncesi hayata geçirildi: Belediyeden evde hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Berber ücretsiz oldu! Kurban Bayramı öncesi hayata geçirildi: Belediyeden evde hizmet
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı öncesi Silivri Belediyesi tarafından ücretsiz berber hizmeti faaliyete geçirildi. Belediye bayram öncesinde hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ücretsiz berber hizmeti sundu.

Silivri Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ücretsiz berber hizmeti sundu.

Berber ücretsiz oldu! Kurban Bayramı öncesi hayata geçirildi: Belediyeden evde hizmet - 1. Resim

BELEDİYEDEN ÜCRETSİZ BERBER HİZMETİ 

Silivri Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yaşlı vatandaşları unutmadı. Hareket kabiliyeti kısıtlı yaş almış vatandaşları evlerinde ziyaret eden belediye ekipleri, bayrama hazırlanmaları için ücretsiz berber hizmeti verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Papa, Ukrayna'da barış için Putin'e seslendi! "Olumlu bir jest yapmalı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 günde yarım milyon TL ceza yazdı! Yapay zeka destekli radar sürücülerin korkulu rüyası oldu - Yaşam4 günde yarım milyon TL ceza yazdı!Türk siyasetçileri ve Müslüman ülke liderleri Kabe’de - YaşamTürk siyasetçileri ve Müslüman ülke liderleri Kabe’deÖlü ve çok sayıda yaralı var! Karabük'teki zincirleme kazada can pazarı - YaşamKorkunç kazada can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı varİstanbul'da son dakika korkutan deprem - Yaşamİstanbul'da hissedilen bir deprem olduTürkiye'den de hissedildi! Irak'ta son dakika deprem - YaşamTürkiye'den de hissedildi! Komşuda depremDeprem korkusuyla yaşayan İstanbul'da tedirgin eden manzara! Kadıköy'de yürekler ağza geldi - Yaşamİstanbul'da tedirgin eden manzara!
Sonraki Haber Yükleniyor...