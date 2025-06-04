Berber ücretsiz oldu! Kurban Bayramı öncesi hayata geçirildi: Belediyeden evde hizmet
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kurban Bayramı öncesi Silivri Belediyesi tarafından ücretsiz berber hizmeti faaliyete geçirildi. Belediye bayram öncesinde hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ücretsiz berber hizmeti sundu.
Silivri Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ücretsiz berber hizmeti sundu.
BELEDİYEDEN ÜCRETSİZ BERBER HİZMETİ
Silivri Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yaşlı vatandaşları unutmadı. Hareket kabiliyeti kısıtlı yaş almış vatandaşları evlerinde ziyaret eden belediye ekipleri, bayrama hazırlanmaları için ücretsiz berber hizmeti verdi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru