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Kurban Bayramı'nda Kuzey Marmara otoyolu kullanacaklara dikkat! Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretsiz mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kurban Bayramı&#039;nda Kuzey Marmara otoyolu kullanacaklara dikkat! Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretsiz mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu sene Kurban Bayramı 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilecek. Tatili değerlendirmek isteyenler Kuzey Marmara otoyolunun ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Bir önceki bayramlarda olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma ve karayolu ücretlerinde düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün idaresindeki otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz hizmet verecektir. Kuzey Marmara Otoyolu, ücretsiz uygulama kapsamına dahil edilip edilmeyeceği bayramda tatil planı yapan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Marmara Otoyolu ücret tarife bilgileri araştırılıyor. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhların durumu sıkça sorgulatılıyor.

Kurban Bayramı'nda Kuzey Marmara otoyolu kullanacaklara dikkat! Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretsiz mi? - 1. Resim

KUZEY MARMARA OTOYOLU BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ? 

Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak.

Ancak Kuzey Marmara Otoyolu, yap-işlet-devret modeliyle işletildiği için bu ücretsiz uygulama kapsamına dahil edilmemektedir. Dolayısıyla 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında bayram tatilinde Kuzey Marmara Otoyolu geçişleri ücretli olarak devam edecektir.

Kurban Bayramı'nda Kuzey Marmara otoyolu kullanacaklara dikkat! Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretsiz mi? - 2. Resim

KUZEY MARMARA OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLDU? 

Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi köprü ve tüneller ücretsiz uygulamanın dışındadır. Bu güzergâhlar bayramda da geçişler ücretli olmaya devam edecektir.

Kuzey Marmara geçiş ücretleri şu şekildedir;

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL

Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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