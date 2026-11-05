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Yaşam

Berlin'den Mekke'ye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda

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Berlin'den Mekke'ye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda
Başlık ResmiBerlinden Mekkeye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda

Alman vatandaşıyken Müslüman olan Andreas Lemke, Berlin’den Mekke’ye gitmek üzere yola çıktı. Hac hayali için yürüyerek başlattığı yolcuğa devam eden Lemke “Bu, hayatımda verdiğim en güzel karardı. Bu yolculuk benim için Allah'a yakınlaşma yolculuğu. Benim asıl istediğim, hayatımın geri kalanını Allah'ın rızasını kazanmak için yaşamak” dedi.

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Alman vatandaşı olan Andreas Lemke, Müslüman olduktan sonra Umar adını aldı. Umar, Almanya'nın başkenti Berlin'den Mekke'ye yürüyerek gitmek üzere yola çıktı. Berlin'den 2 Ağustos'ta yola çıkan 42 yaşındaki Umar, 17 yaşında İslamiyet'i seçtiğini söyledi.

Almanya'dan sonra Polonya, Çekya, Slovakya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan geçerek Türkiye'ye ulaştığını anlatan Umar, yolculuğunun toplamda 6 ila 8 ay sürmesini beklediğini söyledi.

SURİYE ÜZERİNDEN GİTMEK İSTİYOR

Türkiye'den sonra Suriye üzerinden Mekke'ye ulaşmayı hedeflediğini aktaran Umar, Suudi Arabistan'daki güvenlik koşulları ve yürüyüş izinleri konusunda yetkililerle görüşmesi gerektiğini ifade etti.

Berlin'den Mekke'ye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda
Başlık ResmiBerlin'den Mekke'ye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda

“BU ALLAH'A YAKINLAŞMA YOLCULUĞU”

Yolculuğun kendisi için manevi bir anlam taşıdığını dile Umar, şöyle konuştu:

Bir gün aklıma Mekke'ye yürüyerek gitmek geldi. Bu, hayatımda verdiğim en güzel karardı. Ben bu yola sadece dini bilgi öğrenmek için çıkmadım. Bu yolculuk benim için Allah'a yakınlaşma yolculuğu. İki gün boyunca ormanda tek başına kaldığında, suyun olmadığında, ne yapacağını bilmediğinde Allah'a dua ediyorsun. Sonra hiç beklemediğin bir anda bir kolaylık geliyor. Ben bu yolculuktan manevi olarak almak istediğim birçok şeyi şimdiden aldım.

Berlin'den Mekke'ye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda
Başlık ResmiBerlin'den Mekke'ye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda

İlk günlerde ayaklarında su toplaması nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini, telefonunun bozulması üzerine günlerce iletişim kuramadığını anlatan Umar, zaman zaman zorlandığını söyledi. Yol boyunca farklı ülkelerde insanlarla karşılaştığını, kimi zaman misafir edildiğini, kimi zaman da konaklayacak yer bulmakta zorlandığını anlatan Umar, sade bir hayat sürdüğünü ifade etti.

Berlin'den Mekke'ye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda
Başlık ResmiBerlin'den Mekke'ye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda

OYUNCULUĞU BIRAKMIŞ

Almanya'da televizyon projelerinde oyunculuk yaptığını belirten Umar, dini inançları nedeniyle mesleğini bıraktığını ve sosyal medya hesaplarını kapattığını söyledi.

“İNSANLARI CAMİLERE KAZANDIRMALIYIZ”

İslam'ın sevgi, merhamet ve hoşgörü dini olduğunu anlatmak istediğini belirten Umar “Biz insanları camilerden uzaklaştırmak yerine yeniden camilere kazandırmalıyız. Bir insan camiye geldiğinde onu hemen yargılamak yerine yanımıza oturtalım, bir bardak çay ikram edelim. İslam'ı sevgiyle, sabırla ve merhametle anlatalım. Farklı mezheplerin ve ibadetlerde farklı görüşlerin bulunduğunu öğrenmeli, meşru görüş ayrılıklarına saygı göstermeliyiz” dedi.

Berlin'den Mekke'ye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda
Başlık ResmiBerlin'den Mekke'ye uzanan hikâye! Oyunculuğu bıraktı, Müslüman oldu, şimdi hac hayali için yollarda

TÜRKİYE’YE YERLEŞMEK İSTİYOR

Mekke'den döndükten sonra Türkiye'ye yerleşerek evlenmek ve düzenli bir hayat kurmak istediğini dile getiren Umar, yetim çocukların barınabileceği, eğitim alabileceği ve yemek yiyebileceği bir merkez kurmayı hayal ettiğini anlattı:

Artık sadece kendim için yaşamak istemiyorum. Allah'ın bana verdiği imkanlarla başka insanlara da faydalı olmak istiyorum. Berlin'den Mekke'ye yürümek sadece bir başlangıç. Benim asıl istediğim, hayatımın geri kalanını Allah'ın rızasını kazanmak için yaşamak.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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