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Bilecik Valisi açıkladı: Ormanlara giriş 5 ay yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bilecik Valisi açıkladı: Ormanlara giriş 5 ay yasaklandı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yüzde 57'si ormanlık olan Bilecik'te Vali Şefik Aygöl, yangın riski nedeniyle 5 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında Bilecik genelinde ormanlık alanlarda girişlerin Valilik izniyle yapılabileceğini açıkladı. Vali Aygöl, yangınla mücadelede 829 personelin görevlendirildiğini söyledi.

Vali Aygöl; Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ile Vezirhan Orman Yangınlarına Müdahale İstasyonu'nda incelemede bulundu.

"GİRİŞLER VALİLİK İZNİYLE OLACAK"

Bilecik'in yüzde 57'sinin ormanlık olduğunu hatırlatan Aygöl, "Orman yangınları bizim açımızdan önemli. Geçen yıl şehrimizde 22 orman yangınında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü. Aldığımız kararla 5 Haziran itibarıyla 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlarda ateş yakılması ve piknik yapılması yasaklandı. Bu alanlara girişler Valilik iznine tabi olacak. Yangınların önemli bölümü hasat sonrası çıkan anız yangınlarından kaynaklandı. Biçerdöverler hasatları yaptıklarında su tankeri bulundurması zorunlu şeklinde kararı aldık. Asıl hedefimiz özellikle yeşil vatanımızı korumak ve ülkemizin yeşil gerdanı olan ormanlarımıza sahip çıkmak olacak" dedi.

Bilecik Valisi açıkladı: Ormanlara giriş 5 ay yasaklandı - 1. Resim

"YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ HAZIR"

829 personelin yangınla mücadelede görevlendirildiğini belirten Vali Aygöl, "Vezirhan beldesinde yangın söndürme helikopteri hazır. Yenişehir Havaalanı'nda İHA göreve başladı. Erken orman yangını tespit etmesi açısından göreve başladı ve orman yangınlarıyla mücadelede etkin kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Bilecik Valisi açıkladı: Ormanlara giriş 5 ay yasaklandı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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