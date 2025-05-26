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Binin üzerinde şarapnel parçasına rağmen vatana hizmeti sürüyor! Gazi Yücel Sökmen: Seve seve şehit olmaya hazırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yücel Sökmen, Temmuz 1999'da tim komutanı olarak görev yaparken, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada ağır yaralandı. 40 gün bitkisel hayatta kalıp, 9 ay tedavi gören Gazi Sökmen, vücudunda binin üzerinde şarapnel parçası taşımasına rağmen devlete hizmet etmeyi sürdürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağları eteklerinde 1999 yılında tim komutanı olarak görev yapan Yücel Sökmen, teröristlerle girilen çatışmada iki roketatar mermisinin hedefi oldu. Olayda ağır yaralanan Sökmen, 40 gün bitkisel hayatta kaldı ve yaklaşık 9 ay süren zorlu bir tedavi süreci geçirdi.

Binin üzerinde şarapnel parçasına rağmen vatana hizmeti sürüyor! Gazi Yücel Sökmen: Seve seve şehit olmaya hazırım - 1. Resim

TSK'DAN AYRILDIKTAN SONRA KAMU GÖREVİNE ATANDI

Tedavi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görev yapamaz raporu almasına rağmen Sökmen, 10 yıl daha TSK bünyesinde aktif görev aldı. Sağlık sorunlarının ilerlemesi nedeniyle Sökmen, TSK'dan 'malûl gazi' unvanıyla ayrılmak zorunda kaldı. Devletin sağladığı istihdam hakkı çerçevesinde kamu görevine atanan Sökmen, 2016'da FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sonrası boşalan Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirildi. Uzun süre bu görevde kalan Sökmen, yaklaşık 5 ay önce Çiftlikköy Kaymakamlığı’na bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü olarak atandı.

Binin üzerinde şarapnel parçasına rağmen vatana hizmeti sürüyor! Gazi Yücel Sökmen: Seve seve şehit olmaya hazırım - 2. Resim

Yücel Sökmen, vücudunda hâlâ binin üzerinde şarapnel parçası taşımasına rağmen görevine devam ediyor. Sürekli sağlık sorunları yaşadığını belirten Sökmen, bu durumun hayatı boyunca devam edeceğini ancak devlete hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

"TEK, KESİN VE NET CEVABIM VAR"

"Zaman zaman yaşadıklarım nedeniyle ‘yeniden aynı görevi yapar mıydınız?’ sorusu geliyor. Tek, kesin ve net cevabım var; Bu eşsiz vatan için, ay yıldızlı bayrak için, kutsallarımızın geleceğe taşınması için seve seve şehit olmaya hazırım."

Binin üzerinde şarapnel parçasına rağmen vatana hizmeti sürüyor! Gazi Yücel Sökmen: Seve seve şehit olmaya hazırım - 3. Resim

"CANIMIZ VATANIMIZDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİL"

"Şehitlik ve gazilik bizim için en yüce unvanlardır" diyen Sökmen, "Canımız, üzerinde yaşadığımız topraktan daha değerli değildir. Şehit olmayı arzu ettik ama nasip olmadı. Malûl Gazi olarak yaşamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Devlete olan bağlılığı ve hizmet aşkıyla tanınan Yücel Sökmen, görev yaptığı her kademede disiplinli çalışması ve sorumluluk bilinciyle örnek gösteriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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