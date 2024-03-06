Bir gözü mavi, diğeri çift renk: Görenler hayrete düşüyor! ‘Allah’ın takdiri’

Doğuştan bir gözü mavi, diğer gözünün de yarısı mavi yarısı kahverengi olan küçük Fatih görenleri hayrete düşürüyor. 9 yaşındaki çocuk arkadaşlarının kendisini Van kedisine benzettiğini belirtirken, babası ise “Allah’ın bir takdiridir. Bu yüzden şaşırmıyoruz” diyor.

Adana’nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan Cebrail ve Özlem Yalçınkaya çiftinin 9 yaşındaki çocukları Fatih, gözleri farklı renkli olarak dünyaya geldi. Anatomide ‘heterokromi’ olarak adlandırılan bu durum çoğunlukla genetik faktörlere bağlı.

KORKUP DOKTORA GİTMİŞLER

Aile, evlatları Fatih’in sağ gözlerinin mavi, sol gözlerinin ise kahverengi ve mavi olması üzerine korkup doktora gitti. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde Fatih’in gözlerinde hiçbir görme sorunu olmadığını, sadece heterokromi rahatsızlığı olduğunu söyledi. Gözleri çift renk Fatih’i görenler ise hayrete düşüyor.

REKLAM TEKLİFİNE AÇIKLAR

İhlas Haber Ajansı’na konuşan baba Cebrail Yalçınkaya, evladının sağlıklı olduğunu söyledi. Yalçınkaya, “Bu gözler Allah’ın bir takdiridir. Bu yüzden şaşırmıyoruz. Doğduğunda biraz panikledik, doktora götürdük, korkulacak bir şeyin olmadığını, Allah’ın takdiri olduğunu söyledi. Görmesinde bir sıkıntı yok, görenler şaşırıyor. Eğer oğluma reklam teklifi gelirse düşünürüz, oynatırız” dedi.

ARKADAŞLARI VAN KEDİSİNE BENZETİYOR

Arkadaşlarının kendisini Van kedisine benzettiğini söyleyen Fatih, “Gözlerimin çift renk olmasına alıştım. Bazı görenler çok şaşırıyor. Gözlerimin rengini soranlara kahverengi ve mavi diyorum. Görenler fotoğraf çekiliyorlar benimle. Ailemde kimsenin gözü mavi değil, bu Allah’ın bir hediyesi bana” ifadelerini kullandı.

“ALLAH’IN VERDİĞİ BİR GÜZELLİK”

Dede İsmail Yalçınkaya ise torunu doğduğunda gözlerini görüp korktuğunu belirterek, “Torunum doğunca ben sağlık ocağına götürdüm. Çünkü korktum. Doktorumuz bu gözlere sahip çıkın, dikkat edin. İleride bu gözler işe yarar dedi. Ben de torunumu okutturacağım ileride torunumu reklamlarda oynatacağım. Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekiliyor, sizde böyle genetik bir şey var mı diye soruyorlar fakat yok. Allah’ın verdiği bir güzellik bu bizim için” diye konuştu.