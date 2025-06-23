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Bir mahalle yüz yıldır hayalini yaşıyordu! Ve hasret sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir mahalle yüz yıldır hayalini yaşıyordu! Ve hasret sona erdi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karataş Mahallesi'nin bir asırdır süren su hasreti son buldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı ve mahalleli suya kavuştu.

Erzurum'un Tekman ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede önceki yıllarda yapılan sondaj çalışmaları ve kaynak arayışlarında mahalleye yetecek miktarda ve kalitede su çıkmamıştı.

BİR ASIRLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ

Yaklaşık bir asırdır devam eden sorunu çözmek için kolları sıvayan ESKİ yetkilileri, 11 bin metre uzaklıktaki kaynak suyunu Karataş Mahallesi'ne ulaştırmak için harekete geçti. İlkbahar aylarıyla birlikte başlayan içme suyu hattı çalışmalarında sona gelindi ve Karataş Mahallesi suya kavuştu. Mahalle Muhtarı ve sakinleri, yıllardır susuzlukla geçen günlerin ardından büyük bir mutluluk yaşadı.

Bir mahalle yüz yıldır hayalini yaşıyordu! Ve hasret sona erdi - 1. Resim

"ÇALIŞMALARA ARA VERMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, "İçme suyu olmayan tek bir mahallemiz kalmayana kadar çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ekiplerimiz, Karataş Mahallesi'nin bir asırdır devam eden su problemini kalıcı olarak çözüme kavuşturmuştur. Kendi imkanlarımızla tamamlanan bu çalışmaya emek veren personellerimize teşekkür ediyor, Karataş'a mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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