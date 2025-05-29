Bir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin liranın üzerinde... "Bize de bir tane bırakmışlar"

Bursa'da uluslararası üne sahip olan ve tanesi 50-60 liradan satılan Hasanağa enginarını hırsızlar bir gece girdikleri tarlada çalarak kayıplara karıştı. Bir yıllık emeğini bir gecede kaybeden tarla sahibi Mehmet Kazel, "60 bin liranın üzerinde enginar çalmışlar, bize de bir tane yiyelim diye bırakmışlar" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa köyünde çiftçilikle uğraşan 52 yaşındaki Mehmet Kazel, bir yıl önce ektiği enginarları hasat etmek için gittiği tarlasında gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Gece vakti gelen şüpheli veya şüpheliler tarladaki tüm enginarları toplayıp, doldurdukları araçlarıyla kayıplara karıştı. Şikayette bulunan Kazel, başına gelenler karşısında hırsızlara isyan ederek "Bu emek onların boğazından nasıl geçecek" diye sitem etti.

2 çocuk babası çiftçi başına gelen olayla ilgili şunları söyledi:

"GECE VAKTİ TOPLAMIŞLAR" "4-5 yıldır burada enginar yetiştiriyorum. Sabah ürünlerin hasadı için buraya geldim. Tarlada enginarların çalındığını gördüm. Muhtemelen gece vakti buraya gelip tarladaki enginarları toplamışlar. Polis ekiplerine bilgi verdim. Onlar da güvenlik kameralarını inceliyor. Biz bu parayı kazanmak için emek veriyoruz, şimdi bu para onların boğazından nasıl geçecek? Ben onları Allah'a havale ediyorum"

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise şüphelilerin geldiği saat aralığındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.