Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin liranın üzerinde... "Bize de bir tane bırakmışlar"

Bir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin liranın üzerinde... "Bize de bir tane bırakmışlar"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin liranın üzerinde... &quot;Bize de bir tane bırakmışlar&quot;
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da uluslararası üne sahip olan ve tanesi 50-60 liradan satılan Hasanağa enginarını hırsızlar bir gece girdikleri tarlada çalarak kayıplara karıştı. Bir yıllık emeğini bir gecede kaybeden tarla sahibi Mehmet Kazel, "60 bin liranın üzerinde enginar çalmışlar, bize de bir tane yiyelim diye bırakmışlar" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa köyünde çiftçilikle uğraşan 52 yaşındaki Mehmet Kazel, bir yıl önce ektiği enginarları hasat etmek için gittiği tarlasında gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Bir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin liranın üzerinde... "Bize de bir tane bırakmışlar" - 1. Resim

Gece vakti gelen şüpheli veya şüpheliler tarladaki tüm enginarları toplayıp, doldurdukları araçlarıyla kayıplara karıştı. Şikayette bulunan Kazel, başına gelenler karşısında hırsızlara isyan ederek "Bu emek onların boğazından nasıl geçecek" diye sitem etti.

Bir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin liranın üzerinde... "Bize de bir tane bırakmışlar" - 2. Resim

2 çocuk babası çiftçi başına gelen olayla ilgili şunları söyledi:

"GECE VAKTİ TOPLAMIŞLAR"

"4-5 yıldır burada enginar yetiştiriyorum. Sabah ürünlerin hasadı için buraya geldim. Tarlada enginarların çalındığını gördüm. Muhtemelen gece vakti buraya gelip tarladaki enginarları toplamışlar. Polis ekiplerine bilgi verdim. Onlar da güvenlik kameralarını inceliyor. Biz bu parayı kazanmak için emek veriyoruz, şimdi bu para onların boğazından nasıl geçecek? Ben onları Allah'a havale ediyorum"

Bir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin liranın üzerinde... "Bize de bir tane bırakmışlar" - 3. Resim

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise şüphelilerin geldiği saat aralığındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bugün resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin önemi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatya'yı sağanak vurdu! Hastanenin tavanı çöktü - YaşamMalatya'yı sağanak vurdu! Hastanenin tavanı çöktüHavalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktı: Öğrenciler soluğu öğretmenlerinin yanında aldı - YaşamHavalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktıBaba reddetti, anne 33 yıl sonra yeniden 'DNA' dedi: Sokaklara düşen anneyle kızın dramı... - YaşamBaba reddetti, anne 33 yıl sonra yeniden 'DNA' dediMilli bütçenin en büyük yatırımlarından! Mega projede dağları böyle aşacaklar - YaşamMega projede dağları böyle aşacaklarTam 9 ay peşinden koşturdu! 3 aylıkken kaçan buzağı Kurban Bayramı'na yakın yakalandı - Yaşam3 aylıkken kaçan buzağı Kurban Bayramı'na yakın yakalandı11 kent için alarm: Çok kuvvetli gelecek! - YaşamMeteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan 11 il için alarm
Sonraki Haber Yükleniyor...