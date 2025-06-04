Biri 12, diğeri 8 yaşında! 1350 kilometre öteden gelip yaptıkları takdir topladı

Kurban Bayramı'na günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Muş’tan Bursa Hayvan Pazarı’na kurbanlık satmak için gelen Özmen ailesinin iki küçük ferdi, pazarda dikkat çekiyor. 12 yaşında olan Aytaç Özmen ile 8 yaşındaki kardeşi Ecrin Özmen, sabahın erken saatlerinden itibaren babalarına yardım ederek hayvanların bakımını yapıyor.

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Bursa'daki hayvan pazarında ise iki kardeş görenlerin dikkatini çekiyor.

Henüz 12 yaşında olan Aytaç Özmen ile 8 yaşındaki kardeşi Ecrin Özmen, sabahın erken saatlerinden itibaren babalarına yardım ederek hayvanların bakımını yapıyor.

Kardeşler, büyükbaş hayvanların yemlenmesi, sulanması ve temizliği gibi işleri büyük bir sorumlulukla yerine getiriyor.

TAKDİR TOPLUYORLAR

Bayrama sayılı günler kala pazarda yoğunluk artarken, Aytaç ve Ecrin’in çalışkanlığı hem esnafın hem de vatandaşların takdirini topluyor. Küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri çaba, kurban pazarının en güzel görüntülerinden biri olarak hafızalara kazınıyor.

"OYUN OYNAYACAĞIMA BABAMA YARDIM EDERİM"

Babasına yardım için 1350 kilometre mesafeden Bursa'ya gelen Ecrin Özmen, "Oyun oynayacağıma babama yardım ederim. Altını temizliyoruz, tımar yapıyoruz ve saman dolduruyoruz. Burada oyun oynamıyorum sadece yardım ediyorum. Babamlar Muş'tan Bursa'ya yola çıkarken bende tırın arkasına atladım o şekilde geldim" diye konuştu.