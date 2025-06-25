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Bodrum'a turist yağdırdı! Dev gemi limana yanaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bodrum&#039;a turist yağdırdı! Dev gemi limana yanaştı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady adlı kruvaziyer, 2 bin 556 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyundaki Resilient Lady, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 556 yolcu ve 1151 personel bulunduğu öğrenildi.

Bodrum'a turist yağdırdı! Dev gemi limana yanaştı - 1. Resim

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Kimi yolcular da ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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