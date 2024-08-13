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Bozulan aracını çalıştırmak isteyince olanlar oldu! Az kalsın can veriyordu… “Kurtulmak için mücadele ettim”

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bozulan aracını baraja doğru ittirerek çalıştırmak isteyen Zülkefil Yalvaçlı kabusu yaşadı. Aracının hareket ettiğini ve suya ilerlediği esnada içerisinde olduğunu söyleyen Yalvaçlı, "Kurtulmak için mücadele ettim. Kendimi araçtan dışarı attım” dedi.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Mısırlı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraja balık tutmak için gelen Zülkefil Yalvaçlı (77), hafif ticari aracının el frenini çekmeyi unuttu. 

Bozulan aracını çalıştırmak isteyince olanlar oldu! Az kalsın can veriyordu… “Kurtulmak için mücadele ettim” - 1. Resim

ARACI BİR ANDA BARAJA DOĞRU İLERLEDİ

Aracının baraja doğru ilerlediğini gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Isparta Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Bozulan aracını çalıştırmak isteyince olanlar oldu! Az kalsın can veriyordu… “Kurtulmak için mücadele ettim” - 2. Resim

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kısa süre sonra gözden kaybolan araç ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu kıyıdan 30 metre ileride ve 22 metre derinlikte bulundu. Halatlarla bağlanan araç vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı.

Bozulan aracını çalıştırmak isteyince olanlar oldu! Az kalsın can veriyordu… “Kurtulmak için mücadele ettim” - 3. Resim

“KENDİMİ ARAÇTAN DIŞARI ATARAK KURTULDUM”

Olay sonrası yaşadıklarını anlatan araç sahibi Zülkefil Yalvaçlı baraja balık tutmak için gittiğini ve iki gün boyunca orada konakladığını söyledi. 

Dönüş hazırlığı yaptığı esnada aküsünün bittiğini belirten Yalvaçlı, "Bende balık tutma hastalığı var. Dönüşümde aracım çalışmayınca vurdurmak istedim ve yönünü baraja doğru çevirdim. Araba bir anda hızlandı. Beraber suya doğru ilerledik, ben o sırada bir şekilde kurtulmak için mücadele ettim. Kendimi araçtan dışarı atarak kurtuldum. Aracın içerisinde olan bütün eşyalarım gitti. Sonrasında kendi imkanlarımla köye döndüm. İki, üç gün boyunca dalgıç aradık. Dalgıç arkadaşımız geldi arabayı kurtardılar" dedi.

Bozulan aracını çalıştırmak isteyince olanlar oldu! Az kalsın can veriyordu… “Kurtulmak için mücadele ettim” - 4. Resim

22 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Zülkefil Yalvaçlı'nın akrabası olan Ömer Yalvaçlı ise aracı çıkarmak için iki gün çözüm yolu aradıklarını belirterek şöyle konuştu:
“Kuzenimi iki gün boyunca aradım ulaşamadım. Olay sonrası Mısırlı köyüne giderek çevredeki vatandaşlara durumu anlatıyor. Orada bulunan arkadaşlarım beni aradı ve ben de köye gittim. Aracı suyun içerisinde göremedik. İki gün boyunca dalgıç aradık. Sağ olsunlar Isparta Belediyesini aradık çok çabuk gelerek hemen müdahale ettiler. Dalgıç geldiği zaman arabanın 22 metre derinlikte olduğunu söyledi. O sırada biz de vinç çağırdık.” 

Bozulan aracını çalıştırmak isteyince olanlar oldu! Az kalsın can veriyordu… “Kurtulmak için mücadele ettim” - 5. Resim

“GELEN MALA GELSİN”

“Ekipler çok uğraştı, çok ilgilendiler. Allah onlardan razı olsun. Aracımızı kurtarıcıya atana kadar yardım ettiler. Aracı tamirciye bıraktık. Şu anda her şeyine bakılıyor. Bundan sonraki sürecini takip edeceğiz. Çok şükür amcamın oğlu Zülkefil Yalvaçlı'nın canı sağ. Gelen mala gelsin. Sevincimiz bu şekilde.”

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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