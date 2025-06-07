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Haberler > Yaşam > Bu böceği gören dokunmasın! Parmak kadar... Öldürene 557 bin lira ceza

Bu böceği gören dokunmasın! Parmak kadar... Öldürene 557 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu böceği gören dokunmasın! Parmak kadar... Öldürene 557 bin lira ceza
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan ve "kırmızı liste"de yer alan geyik böceği (Lucanus cervus) görüntülendi. Böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi.

Türkiye'de Hatay Amanos Dağları’nda yaşadığı bilinen, akademik çalışmalara konu olan ve doğada ekolojik denge açısından büyük öneme sahip geyik böceği, Adana Feke'de bir eve girdi. Neredeyse parmak büyüklüğünde olan böcek, görenleri ürküttü.

Bu böceği gören dokunmasın! Parmak kadar... Öldürene 557 bin lira ceza - 1. Resim

Yöre sakinlerinin bu mevsimde zaman zaman gördükleri böceğe 'boynuzlu karınca' dediği öğrenildi.

Bu böceği gören dokunmasın! Parmak kadar... Öldürene 557 bin lira ceza - 2. Resim

ÖLDÜRENE VE TİCARETİNİ YAPANA 557 BİN TL CEZA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de hayat alanlarını genişletmek için çalışmalar yaptığı böceğin doğa dostu olduğu belirtildi. Boynuzları ve iri yapısıyla farklı bir görünüme sahip olan geyik böceğinin orman ekosistemlerinde 'çiftçi' görevi üstlenerek toprağın sağlığına katkı sağladığı bildirildi. Koruma altındaki böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi. Daha önce, Japonya’da evcil hayvan olarak beslenen ve koleksiyonlarda değerlendirilen bazı geyik böceklerinin 15 bin ile 100 bin dolar arasında satıldığı gündeme gelmişti.

Bu böceği gören dokunmasın! Parmak kadar... Öldürene 557 bin lira ceza - 3. Resim

YÖRE HALKI 'BOYNUZLU KARINCA' DİYOR

Feke’deki evinde geyik böceğini bulan Emine Çağlar ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yazın bu böcek evimize her zaman gelir. Elimizle tutamayız, sert şekilde ele yapışır. Dışarıdan gelenler korkar ama biz köylüler alışığız. Akşam ışığa daha çok gelir. Biz buna 'boynuzlu karınca' deriz. Meğer asıl adı geyik böceğiymiş. Böyle böceklere zarar vermeyeceksin, seveceksin, kıymayacaksın. Sana bir şey yapmazlar. Eline yapıştı mı kolay kolay bırakmaz, ama canını yakmadan doğaya salacaksın"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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