Bu böceği gören yaklaşmasın! Cezası yarım milyon lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Haziran 2025 11:10 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 11:12 - Güncelleme:

Tunceli’de nesli tehdit altında olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği görüntülendi. Geyik böceğini öldürmenin ya da doğadan izinsiz almanın cezasının 557 bin TL olduğu belirtildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan geyik böceği görüntülendi. ZARAR VERENE 557 BİN TL CEZA Literatürde (Lucanus Cervus) ismiyle bilinen geyik böceğini bir süre görüntüleyen vatandaş daha sonra bölgeden ayrıldı. Yetkililer böceği öldüren ya da doğadan alan kişilere 557 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci