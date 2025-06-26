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Bu böceği gören yaklaşmasın! Cezası yarım milyon lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu böceği gören yaklaşmasın! Cezası yarım milyon lira
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli’de nesli tehdit altında olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği görüntülendi. Geyik böceğini öldürmenin ya da doğadan izinsiz almanın cezasının 557 bin TL olduğu belirtildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan geyik böceği görüntülendi.

Bu böceği gören yaklaşmasın! Cezası yarım milyon lira - 1. Resim

ZARAR VERENE 557 BİN TL CEZA

Literatürde (Lucanus Cervus) ismiyle bilinen geyik böceğini bir süre görüntüleyen vatandaş daha sonra bölgeden ayrıldı. Yetkililer böceği öldüren ya da doğadan alan kişilere 557 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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