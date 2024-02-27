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    • Haberler > Yaşam > Bu kadarı vicdansızlık! Bir gecede 450 ceviz ağacını katlettiler

    Bu kadarı vicdansızlık! Bir gecede 450 ceviz ağacını katlettiler

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bu kadarı vicdansızlık! Bir gecede 450 ceviz ağacını katlettiler
    Ceviz Ağacı, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Denizli’de 13 bin 500 metrekare tarla içinde dikili 10 yaşındaki 450 adet ceviz ağacı gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Bir gecede yapılan ağaç katliamının nedeni ise bilinmiyor.

    Denizli’nin Acıpayam ilçesinde ağaç katliamı yaşandı. İlçeye bağlı Benlik Mahallesi’nde M.Y.’ye ait 13 bin 500 metrekare tarla içinde dikili 10 yaşındaki 450 adet ceviz ağacı, gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Ceviz ağacı katliamını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

    "BU HAİNLİK YILLARCA KONUŞULACAK"

    Mahallede yaşanan ceviz ağacı katliamının çok üzücü olduğuna dikkat çeken Turan Güngör, “Benlik Mahallemizde çiftçimiz M.Y’ye ait 10 yaşındaki 450 adet ceviz ağacı gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahra veya nacak kullanılarak katledilmiş. Çiftçimizin 10 yıllık emeği yaptığı masrafı boşa gitti. Şeref, şerefsizlik, onur, duruş okullar bitirerek öğrenilmez karakterden gelir. Hain adam her zaman her yerde aynıdır. Hinliğini mutlaka yapar. Bu hainlik yıllarca konuşulacak, seni kimse unutmaz." ifadelerini kullandı.

    Bu kadarı vicdansızlık! Bir gecede 450 ceviz ağacını katlettiler - 1. Resim

    "HAYATININ EN BÜYÜK HATASINI YAPTI"

    Güngör "Ceviz katliamına neden olan kişi veya kişiler bence hayatının en büyük hatasını yaptı. Göstere göstere ağaç katliamına jandarmamız el koydu. Kısa sürede de bu olay çözülecektir. Bunu yapanlarda çok büyük ceza alırlar. Bu yapılan ceviz bahçesi katliamını şiddetle kınıyoruz. Benlik Mahallemizdeki mağdur ceviz ağacı bahçesi sahibi çiftçimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

    Bu kadarı vicdansızlık! Bir gecede 450 ceviz ağacını katlettiler - 2. Resim

    Bu kadarı vicdansızlık! Bir gecede 450 ceviz ağacını katlettiler - 3. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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