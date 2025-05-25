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Haberler > Yaşam > Bu tosun hem cüssesiyle hem de fiyatıyla korkutuyor: Hatay, onu görmek için Reyhanlı'ya akın ediyor

Bu tosun hem cüssesiyle hem de fiyatıyla korkutuyor: Hatay, onu görmek için Reyhanlı'ya akın ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu tosun hem cüssesiyle hem de fiyatıyla korkutuyor: Hatay, onu görmek için Reyhanlı&#039;ya akın ediyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da besici İbrahim Yumuşak'ın 1400 kiloluk tosunu kurban pazarının gözdesi oldu. Cüssesiyle olduğu kadar fiyatıyla da müşteriye korkuttuğunu söyleyen Yumuşak, diğer ilçelerden tosunu görmek için gelenler olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarları da hareketlendi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki kurban pazarı ise 1400 kiloluk tosun nedeniyle kentin gözdesi oldu. 

Besici İbrahim Yumuşak, dededen kalan besicilik mesleğini devam ettirerek ata mesleğini sürdürüyor.

Bu tosun hem cüssesiyle hem de fiyatıyla korkutuyor: Hatay, onu görmek için Reyhanlı'ya akın ediyor - 1. Resim

Besici Yumuşak'ın çiftliğin 'kralı' ve 'babası' olarak ifade ettiği 4 yaşındaki, bin 400 kilo ağırlığa sahip tosunsa onlarca hayvanın içerisinde çiftliğin gözdesi konumunda. Devasa tosun 420 bin TL'lik fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Tosunu görmek için farklı bölgelerden vatandaşların çiftliğine geldiğini söyleyen Yumuşak, vatandaşların hayvanı gördüklerinde cüssesinden ve fiyatından dolayı ürktüklerini söyledi.

Bu tosun hem cüssesiyle hem de fiyatıyla korkutuyor: Hatay, onu görmek için Reyhanlı'ya akın ediyor - 2. Resim

TOSUNU ZİYARETE GELEN VAR

Tosunun vatandaşların beğenisini topladığını ifade eden besici İbrahim Yumuşak, "Besicilik mesleği dedemizden bizlere kadar devam ediyor. Bu tosunumuz 4 yaşında ve 1 ton 400 kilo ağırlığında. Bu tosunumuzun alıcısını bekliyoruz ama daha alıcısı çıkmadı.

Bu tosun hem cüssesiyle hem de fiyatıyla korkutuyor: Hatay, onu görmek için Reyhanlı'ya akın ediyor - 3. Resim

Tosunumuza 420 bin TL teklif bekliyoruz ve pazarlık da yaparız. Bin 400 kilo tosunumuzdan yüzde 50'si kemiksiz et çıkar. Yani 700 kilogram et çıkar. Tosunumuza 4 yıldır bakıyoruz. Önceleri damızlık olarak kullanıyorduk ama ağırlığından dolayı damızlık olmuyor. Bu yıl besiye çektik ve ağırlığı da belli. Alıcısı çıkana kadar daha ne kadar kilo alır bilemiyoruz.

Bu tosun hem cüssesiyle hem de fiyatıyla korkutuyor: Hatay, onu görmek için Reyhanlı'ya akın ediyor - 4. Resim

Bu yıl satışa çıktı ve bu Kurban Bayramı'na nasip oldu. Talibi henüz çıkmadı ama taliplerini bekliyoruz. Müşteriler tosunu görünce beğeniyorlar ama kimse almaya yanaşmıyor. Hem kendisinden hem de fiyatından korkuyorlar. Hatay'ın çeşitli ilçelerinden gelip bu tosunu görmeye gelenler var. Bu çiftliğin kralı da babası da bu tosundur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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