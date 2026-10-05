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Yaşam

Bursa'da mobilya fabrikasında büyük yangın!

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yangının çevredeki fabrikalara sirayet etmemesi için zamana karşı mücadele ediyor.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki fabrikalara sirayet etmesi engellenen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Nilüfer
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