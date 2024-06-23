Bursa'da şüpheli ölüm! Sabah dişçiye gitti, akşam hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 23 Haziran 2024 05:48 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 05:49 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Bursa'da apse yapan dişi için gittiği hastaneden eve dönen bir kişi evinde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölüm ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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