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Bursa'da şüpheli ölüm! Sabah dişçiye gitti, akşam hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Bursa'da apse yapan dişi için gittiği hastaneden eve dönen bir kişi evinde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölüm ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde oturan kardeşinin yanına kısa bir süre önce İstanbul'dan gelen 46 yaşındaki Enda Balta, dişinde oluşan apse nedeniyle 3 gün önce bir kliniğe gitti.

Rahatsızlığı geçmeyen Balta, bu kez akşam saatlerinde bir yakınıyla hastaneye gitti. Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçlar sonrası eve tekrar döndü.

Evine gelen Balta'yı, eczaneden ilaç almaya giden yakını yatağında hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Balta'nın ölümü şüpheli bulundu. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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