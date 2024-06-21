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Çad’dan İhlâs Vakfına anlamlı ödül

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çad’dan İhlâs Vakfına anlamlı ödül

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İhlâs Vakfı, Çad’da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Eyalet valisi teşekkür edip ilaç, gıda ve su kuyusu için de yardım istedi.

İhlâs Vakfı, bu sene Çad’ın en muhtaç bölgesi Ati şehrinde “yüzlerce” hayvan kestirip “Maziden atiye dostluk, Türkiye’den Ati’ye selam” sloganı ile ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Şehirde büyük sevinç yaşanırken yetkililer ve halk, Türk ekibi muhabbetle kucakladı.

Batha Eyalet Valisi General Ahmed Goukouni Mourali, İhlâs Vakfı çalışanlarını makamında kabul ederek İhlâs Vakfı temsilcisi Ahmet Faruk Alparslan’a teşekkür plaketi verdi.

Mourali “Ati şehrine çetin yol şartları sebebiyle yardım ulaştırmak çok güç. İhlâs Vakfı buna rağmen bölgenin bugüne kadar gördüğü en büyük yardım organizasyonunu gerçekleştirdi. Kendilerine teşekkürü borç biliyoruz. Hizmetlerinin sonraki senelerde de devam etmesini diliyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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