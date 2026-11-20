Bursa'da camiye giren hırsız, imamın odasını dağıtarak yaklaşık 6 bin lira ve cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasının kayıt cihazını parçalayan şüpheli, olay yerinde kendi cep telefonunu unuttu. Polis, bulunan telefondaki parmak izlerinden yola çıkarak şüphelinin peşine düştü.

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Olay, Orhangazi ilçesinin merkez camisi olan Gazi Orhanbey Camii'nde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen imam, odasının dağınık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Camide hırsızlık! İmamın odasını talan etti, geride bıraktığı telefon ele verdi

İhbar üzerine camiye Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Camide hırsızlık! İmamın odasını talan etti, geride bıraktığı telefon ele verdi

6 BİN LİRA VE İMAMIN TELEFONUNU ALDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hırsızlık olayının saat 03.00 sıralarında gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli ya da şüphelilerin camideki güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını parçaladığı, camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Camide hırsızlık! İmamın odasını talan etti, geride bıraktığı telefon ele verdi

KENDİ TELEFONUNU OLAY YERİNDE UNUTTU

Olay yeri inceleme ekipleri, imamın odasında yaptıkları çalışmada cami görevlilerine ait olmayan bir cep telefonu buldu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilere ait olduğu değerlendirilen telefon üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı. Telefondan elde edilecek parmak izlerinin, imamın odasından alınan izlerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

Camide hırsızlık! İmamın odasını talan etti, geride bıraktığı telefon ele verdi

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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