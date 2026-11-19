Osmaniye'de dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında bir camiye yıldırım isabet etti. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayı mahalle sakinleri deprem sandı.

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Osmaniye merkez Haraz Mahallesi'nde bulunan Nur Camisi'ne dün gece saat 23.30 sıralarında yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle caminin elektronik sistemi ve minaresinin betonarme bölümünde hasar oluşurken, çevredeki evlerde bulunan elektrikli eşyalar da zarar gördü. Şiddetli gürültü nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

"ORTALIK SAVAŞ ALANI GİBİYDİ"

Camide 25 yıldır görev yaptığını belirten ve sabah karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen cami imam hatibi Harun Onur, "Sabah namazına geldiğimde ortalık savaş alanı gibiydi. İlk başta dışarıdan birisinin zarar verdiğini düşündüm. Şok oldum." şeklinde konuştu.

Camiye yıldırım düştü, mahalleli deprem sandı

"MAHALLELİ DEPREM SANDI"

Onur, "Daha sonra cemaat geldi. Akşam bomba patlamış gibi bir ses duyduklarını, bazılarının ise deprem olduğunu sandığını söylediler. Sonradan yıldırım düştüğünü anladık. Minaremiz betonarme olmasına rağmen köşesi parçalanmış." dedi.

"EVLERDEKİ ELEKTRİKLİ EŞYALAR DA ZARAR GÖRDÜ"

Mahalle sakinlerinden biri ise yıldırımın büyük bir gürültüyle düştüğünü belirten Furkan Has, "Dün akşam saat 23.30 sıralarında çok şiddetli bir yıldırım düştü. Camimiz hasar aldı, evlerimizdeki elektrikli eşyalar zarar gördü. Çok kötü bir şekilde hissettik. Mahallemize ve Osmaniye'mize geçmiş olsun. Camimizi en kısa sürede yeniden onaracağız." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmaniye

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